16 апреля 2019 ВТОРНИК
Новости
22:18 | 15 апреля
В Сочи побывала представительная делегация из ОАЭ
18:00 | 15 апреля
В Саратове в связи с похолоданием продолжен отопительный сезон
18:00 | 15 апреля
В Радищевском музее открывается выставка «Великолепие российского священства»
17:11 | 15 апреля
Саратовские дети вновь выбрали кавалеров «Ордена ладошки»
15:59 | 15 апреля
Меценат Вячеслав Кантор выделяет средства на гериатрическую реабилитацию в Новгородской области
15:39 | 15 апреля
МЧС информирует о паводковой обстановке в Саратовской области
14:47 | 15 апреля
Футболисты «Сокола» одержали победу над командой «Салют-Белгород»
13:50 | 15 апреля
Сегодня в регионе начался промышленный лов рыбы
12:59 | 15 апреля
Фильмофонд Саратовского областного методического киновидеоцентра пополнился новым художественным фильмом «Тим Талер, или Проданный смех»
12:03 | 15 апреля
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Футболисты «Сокола» одержали победу над командой «Салют-Белгород»

Новости


13 марта в Белгороде в рамках Олимп-Первенства России среди команд клубов ПФЛ футболисты саратовского «Сокола» победили «Салют-Белгород» со счетом 2:1.

«Сокол» занимает второе место в турнирной таблице, его опережает только команда «Торпедо» (Москва). 20 апреля «Сокол» принимает ФК «Рязань».

14 апреля в Саратове «Автодор» провел матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Перми с БК «Нижний Новгород». Саратовцы уступили со счетом 85:91. «Автодор» на 10 месте в турнирной таблице. Следующий матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится 21 апреля в Саратове с казанским «УНИКСом».