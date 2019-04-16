Футболисты «Сокола» одержали победу над командой «Салют-Белгород»
13 марта в Белгороде в рамках Олимп-Первенства России среди команд клубов ПФЛ футболисты саратовского «Сокола» победили «Салют-Белгород» со счетом 2:1.
«Сокол» занимает второе место в турнирной таблице, его опережает только команда «Торпедо» (Москва). 20 апреля «Сокол» принимает ФК «Рязань».
14 апреля в Саратове «Автодор» провел матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Перми с БК «Нижний Новгород». Саратовцы уступили со счетом 85:91. «Автодор» на 10 месте в турнирной таблице. Следующий матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится 21 апреля в Саратове с казанским «УНИКСом».