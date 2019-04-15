Сегодня в регионе начался промышленный лов рыбы

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Промышленное рыболовство региона базируется преимущественно на рыбных запасах Волги. Из 89 рыбопромысловых участков промышленного рыболовства на Волгоградском водохранилище расположено 30 участков, на Саратовском – 10 и на водоемах Левобережья – 49. При этом больше всего рыбы добывается в Волгоградском водохранилище.Сегодня на Волге в пределах области ведут промышленный лов 13 рыбодобывающих организаций.В прошлом году фактический объем выловленных водных биоресурсов приблизился к отметке в 3 тыс. тонн. По оценкам специалистов в этом году можно ожидать увеличения улова в весенний период до 20% по сравнению с 2018 г., когда из-за аномальных погодных условий сроки распалки льда сдвинулись почти на месяц. Вследствие чего, весенняя путина была значительно короче, а на Саратовском водохранилище её практически не было.Сейчас обсуждается возможность изменения системы фиксированных сроков запрета в пользу принятия решений о начале лова в зависимости не от календарной даты, а от погодных условий с учетом реальной гидрометеорологической обстановки. Это позволит увеличить освоение рыбных запасов, к примеру, только в Волгоградском в водохранилище на 800-900 тонн. При этом никакого ущерба для воспроизводительной способности популяций не будет. Кроме того, изменения повлияют на повышение эффективности охраны и использования водных биоресурсов.