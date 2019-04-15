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Фильмофонд Саратовского областного методического киновидеоцентра пополнился новым художественным фильмом «Тим Талер, или Проданный смех»

Новости
Фильмофонд Саратовского областного методического киновидеоцентра пополнился новым художественным фильмом «Тим Талер, или Проданный смех»

В апреле фильмофонд Саратовского областного методического киновидеоцентра пополнился новым художественным фильмом «Тим Талер, или Проданный смех» 12+ режиссера Андреаса Дрезена (Германия). Фильм предназначен для детской аудитории и семейного просмотра.

Это поучительная история рассказывает в форме сказки о непреложных человеческих ценностях: умении любить и дружить, настоящей цене денег и семейных ценностях.

Главный герой киноленты юный Тим Талер больше всего на свете любил смеяться. Его звонкий и громкий смех был настолько заразительным, что мог рассмешить любого опечаленного горем человека. Мальчик дарил окружающим свое жизнерадостное настроение, ничего не требуя взамен. Но однажды Тим знакомится с господином, который предлагает ему простую сделку: мальчик продает ему свой смех и взамен получает способность выигрывать любое пари. Тим соглашается и подписывает контракт. Отныне его жизнь уже не будет прежней….

Киновидеоцентр организует для всех желающих показы отечественных и зарубежных художественных, документальных и исторических фильмов, находящихся в его кинофонде. Также жители малых городов и поселков области смогут увидеть киноленту в районных Домах культуры в рамках проекта «Киноновинки — региону».