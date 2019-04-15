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Профессия - "Избранники"

Новости / Культура
Профессия - "Избранники"

Вчера в рамках культурно-образовательного проекта-фестиваля "Уроки Табакова" состоялась официальная премьера документального фильма "Избранники". Автором идеи совместного проекта студии «Третий Рим» и Благотворительного фонда «Артист», а также одним из героев фильма выступил наш земляк, народный артист России Евгений Миронов. Режиссер – Анастасия Голуб.

Евгений Миронов объединил в ленте два поколения. Молодые артисты берут интервью у знаменитых артистов. На вопросы актеров Гоголь-Центра отвечают народные артисты России Олег Басилашвили, Валентин Гафт, Юрий Соломин. Перед зрителем разворачивается бесценное полотно размышлений о профессии, о жизни и судьбе актера.

На приветственном видео Евгений Миронов рассказывает, что его побудило снять фильм «Избранники»: "Во мне живет ощущение, что я не договорил с Олегом Павловичем». Интервью у Олега Табакова должен был взять его сын Павел. К сожалению, беседа не осуществилась из-за ухода великого актера из жизни.

Вместе с тем Олег Павлович, человек, для которого профессия стала образом жизни, способом точно, потому и навсегда актуально высказаться на важные темы словно незримо присутствовал в киноленте. Его прославленные коллеги пытаются ответить на вопрос о современном герое, и вспоминается мнение на этот счет Олега Табакова:
«Сегодня нет героев. Это нормально. Что-то я не шибко помню, чтобы французская революция рождала обилие героев. Всё больше тартюфы или какие-либо такие пакостники, дурачки, вроде Журдена. Сейчас наши главные киногерои — это «менты» и подросшие Гарри Потеры из «Ночного дозора». Моими героями были Соколов из «Судьбы человека», да даже мой мальчишка из «Шумного дня», но как-то все они удивительно далеки находились от юридической сферы и, уж тем более, от охраны общественного порядка. Для меня герои — настоящие, не киношные — просто русские интеллигенты: Лихачев, Солженицын».

Вопросы, в которых подкупала наивная прямолинейность молодости; каждое слово, сказанное в ответ нашими любимыми актерами... Зрители (в «зале» – 28-ой аудитории театрального института СГК – было много сегодняшних студентов СаТИ) в абсолютной тишине впитывали каждое слово. Послание автора фильма "не договорил..." трансформировалось в ощущение, что потребность договорить с этими людьми будет сопровождать всегда, каждого. Они ИЗБРАННИКИ, они трансляторы неведомой и невидимой энергии, которая держит наш хрупкий мир. И всякий раз, обращаясь к творчеству, интервью, стихам артистов такой величины, мы, зрители, будем находить все больше и больше ответов на волнующие вопросы. Потому что сама жизнь большого артиста - произведение искусства...

Автор Елена Маркелова

Фото из открытых источников