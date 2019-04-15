«Уроки Табакова: начало положено

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Культурно-образовательный проект-фестиваль, придуманный Саратовским академическим театром драмы, начался с лекции лауреата премии имени Станиславского, художественного руководителя Центра имени Мейерхольда Виктора Рыжакова.Педагог Школы-студии МХАТ представил «авторское» видение системы Станиславского и ее роли и назначении в 21 веке.По мнению Виктора Николаевича, подкрепленному ни одним годом практики в качестве театрального педагога и руководителя мастерской, определение «школа Станиславского» условно. На самом деле, считает Рыжаков, под этим подразумевается набор уникальных советов основателя Художественного театра по воспитанию актера, которые являются для театрального педагога серьезной опорой для познания профессии в современном контексте. Спикер убежден, что педагог, считающий, что представляет студентам школу великого Станиславского, ввожит их в заблуждение. Посольку школа — понятие глубоко личностное, поскольку является авторской интерпретацией театрального педагога.Лекция худрука ЦИМ для педагогов и студентов Саратовского театрального института больше напоминала увлекательный рассказ о том, как его студентам преподается актерское мастерство. «Разделять мастерство артиста и вспомогательные вещи — неверно. Танец, сценречь, история театра — это все и есть составляющие профессии актера. Какие бы упражнения мы не предлагали, главное, чтобы они не были скучными», – рассказал режиссер.В мастерской Виктора Рыжакова искусство показа оттачивается даже на смежных дисциплинах. Материалом для роли служат и история России, и даже основные постулаты учения Станиславского. К примеру, элементы «этики» как основы воспитания актера тоже становятся некой ролью для будущих артистов. «И весь первый семестр мы договариваемся с «элементами этики» о конвенции», – говорит педагог. Как пробудить в ученике желание воплощения? Как добиться признания: я не могу не заниматься именно этой профессией? Как найти соответствие актера и персонажа? На эти вопросы аудитория получила интересные и полезные ответы. Что касается будущих артистов, то Виктор Рыжаков сообщил, что весь первый год учебы в его мастерской посвящен тому, чтобы пробудить в студенте желание задавать себе многочисленные вопросы:- Студент не должен забывать, что это такая игра. И только в процессе игры рождаются фантазии. Чем не серьезнее ты в исполнении своей мечты, тем серьезнее может получиться результат... В профессии нельзя навязывать свое знание. Самое сложное — сформулировать свою мечту. Мы учимся всему, чтобы потом изменить это... И чтобы творчество проросло, нужно создать необходимую среду для него». Тезис «театр — искусство коллективное» в этой связи приобретает еще более глубокий смысл. Воспитывая в студенте ощущение сопричастности, рождая в нем попытки стать с коллегами единым целом для создания актуального сценического высказывания, - только в этом случае, по мнению Рыжакова, можно достичь магии театра.Вечером на Большой сцене Академдрамы состоялся спектакль-концерт "Оттепель". Эту постановку третьекурсники Школы-студии МХАТ (мастерская Виктора Рыжакова) подготовили к фестивалю "Пять вечеров", придуманному их педагогом и посвящённому творчеству Александра Володина. "Оттепель" нам сегодня очень нужна, потому что мы сильно "замёрзли" в скором беге времени, устрашающем темпе современной жизни", - таков посыл спектакля. Саратовцы приняли композицию всем сердцем. Прозвучали русские народные песни, расплескивающие неизбывную тоску; лирические песни 60-х с живущим в них ожиданием большого светлого чувства; трогательные стихи и обезоруживающие простотой и искренностью строки прозы Александра Володина. Потому что рыжаковцы работали так, что на протяжении полутора часов не покидало ощущение, будто тебя на машине времени перенесли в 60-е, пору оживающих надежд, искренних чувств, дружного и дружеского СОдействия. Не ностальгия посетила во время спектакля, нет. Это было полное погружение в эпоху: и юными артистами, и зрительным залом. Случилось таинство соавторства, в котором заключается назначение театра и то, что делает нас лучше. Не это ли имел в виду Александр Володин, говоря о "дерзком величии жизни"?..Автор Елена Маркелова