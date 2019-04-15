15 апреля 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
14:47 | 15 апреля
Футболисты «Сокола» одержали победу над командой «Салют-Белгород»
13:50 | 15 апреля
Сегодня в регионе начался промышленный лов рыбы
12:59 | 15 апреля
Фильмофонд Саратовского областного методического киновидеоцентра пополнился новым художественным фильмом «Тим Талер, или Проданный смех»
12:03 | 15 апреля
Профессия - "Избранники"
11:07 | 15 апреля
В Саратове выступит профессор Амстердамской консерватории Петер Оверкерк
10:05 | 15 апреля
«Уроки Табакова: начало положено
09:00 | 15 апреля
Около 6 тысяч саратовцев приняли участие в субботнике
12:29 | 14 апреля
«Проливается СЛАДКИМИ слезами эта музыка прямо в кровь мою»...
09:16 | 13 апреля
В День Космонавтики вольчане открыли для себя новый вид спорта
18:00 | 12 апреля
Саратовцев приглашают принять участие во Всероссийской акции «Библионочь»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове выступит профессор Амстердамской консерватории Петер Оверкерк

Новости / Культура
В Саратове выступит профессор Амстердамской консерватории Петер Оверкерк

Музыкант из Нидерландов примет участие в концерте-закрытии XXVII Международного органного фестиваля.

По информации оргкомитета фестиваля, с 17 по 19 июня в городе пройдет серия встреч, мастер-классов и концертов с участием виртуозного голландского органиста, профессора Амстердамской консерватории Петера Оверкерка. По традиции музыкант выступит и в благотворительном проекте «Орган - в подарок детям» для детей-инвалидов из коррекционных школ. Это будет уже седьмой его концерт для детей Саратова.

19 июня в Большом зале консерватории на закрытии 27-го Международного органного фестиваля в программе «Классика и джаз» Петер Оверкерк и дуэт популярных саратовских скрипачей в составе лауреатов международных конкурсов Камиллы и Месропа Бадалян исполнят оригинальные сочинения и джазовые обработки И.С.Баха, А.Дворжака, Х.Андрисена, Н.Гаде, Дж.Гершвина, П.И.Чайковского, Ч.Кореа, А.Пьяццоллы.