В Саратове выступит профессор Амстердамской консерватории Петер Оверкерк
Музыкант из Нидерландов примет участие в концерте-закрытии XXVII Международного органного фестиваля.
По информации оргкомитета фестиваля, с 17 по 19 июня в городе пройдет серия встреч, мастер-классов и концертов с участием виртуозного голландского органиста, профессора Амстердамской консерватории Петера Оверкерка. По традиции музыкант выступит и в благотворительном проекте «Орган - в подарок детям» для детей-инвалидов из коррекционных школ. Это будет уже седьмой его концерт для детей Саратова.
19 июня в Большом зале консерватории на закрытии 27-го Международного органного фестиваля в программе «Классика и джаз» Петер Оверкерк и дуэт популярных саратовских скрипачей в составе лауреатов международных конкурсов Камиллы и Месропа Бадалян исполнят оригинальные сочинения и джазовые обработки И.С.Баха, А.Дворжака, Х.Андрисена, Н.Гаде, Дж.Гершвина, П.И.Чайковского, Ч.Кореа, А.Пьяццоллы.