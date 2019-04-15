Около 6 тысяч саратовцев приняли участие в субботнике

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По информации пресс-службы городской администрации, всего в субботнике было задействовано более сотни спецмашин и порядка 6 тысяч человек. Это неравнодушные жители и сотрудники различных предприятий и организаций. В первую очередь внимание уделялось основным автомобильным и прогулочным улицам города, зеленым зонам. Всего очищено 1514 тыс. кв. м асфальтового покрытия улиц и площадей. Помыты 56 остановок, а также 446 опор. Порядка 120 столбов и 6 000 п.м бортового камня окрашено. В течение дня побелено 600 деревьев, высажено несколько десятков саженцев.Кроме того, уборка осуществлялась в 248 дворах.Глава областного центра Михаил Исаев посетил несколько мест общественного пользования, где осуществлялась уборка прошлогодней листвы и сухих веток.- Хочу поблагодарить всех неравнодушных горожан, предприятия, организации за участие в весенних работах по благоустройству! - отметил он. - Помощь коммунальным службам - заметна и ощутима, вместе мы готовим город к майским праздникам, помогаем ему преобразиться после зимы. Уверен, что в следующую субботу еще больше саратовцев присоединиться нам.В мэрии сообщили, что на следующую неделю запланирована масштабная работа по опиловке деревьев. Должны быть приведены в порядок пешеходные переходы, подготовлены фонтаны.