«Проливается СЛАДКИМИ слезами эта музыка прямо в кровь мою»...

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"Концерт был задуман давно, – приветствовала зал Римма Ивановна. – Поющие, танцующие, рисующие драматические актеры - это так симпатично для меня. И я подумала: а ведь в нашем театре актеры тоже поют. Так почему бы нам не сделать такой концерт? И все долго к этому не могли прийти: не случалось, и не случалось. А тут – год Театра. И я поняла: «Или сегодня – или никогда!». Сегодня моя мечта, театральная мечта - исполнится!"Программу, режиссером которой стал педагог СаТИ Олег Загуменнов, составили любимые песни актеров саратовских театров. Не хотелось бы начинать рассказ с «ложки дегтя», но поскольку она не испортила «бочки меда», отметим: было в концерте несколько технических заминок. Но на то они и профессиональные лицедеи: волнение звукорежиссеров обыграли как на добром капустнике. И превратили в волнение зрительских душ.Художественный руководитель и ведущая актриса Театра драмы, музыки и поэзии «БалаганчикЪ» Елена Смирнова, представившая песенку «Одна старушка молодая», преподнесла зрителям и коллегам самый настоящий мастер-класс. Выступление на стихи Юнны Мориц стало спектаклем в спектакле. Это было торжество Саратовской театральной школы.Песня «Счастливый жребий» обволакивает. Раньше казалось, что во многом благодаря гениальному исполнению Елены Антоновны Камбуровой. И в самой песне - магия. Булат Окуджава так пронзительно-тонко в стихах описал судьбу и настроение людей военных лет, всеобъемлющее удовольствие только от воспоминаний и мечты о мирных днях, что отзываешься на строки «Жребия» слезами. Исполнение песни завлитом и актрисой Театра драмы, музыки и поэзии «БалаганчикЪ» Ольгой Лапшиной было похоже на один большой, трепетный выдох.Интонацию душевной, мелодичной беседы с залом подхватили и артисты, и публика. Многие выступающие выбрали для выступления песни Владимира Высоцкого. В саратовскую версию телевизионной «Своей колеи» превратили концерт актеры Вольского драматического театра. Риторическим музыкальным и очень темпераментным вопросом прозвучала «Баллада о борьбе» в интерпретации Анастасии Туневой. Актер Константин Володин, отлично спевший «Дом хрустальный», даже внешне похож на старшего сына нашего любимого барда — Никиту Высоцкого. Но особенно хочется отметить «Беду». Елена Кандаурова филигранно интонировала каждую строчку этой потрясающей исповеди, а фоном были кадры из фильмов, фотоснимки Владимира Высоцкого и Марины Влади — красивый и исчерпывающий «документ» трагической любви. В исполнении Кандауровой был ответ на вопрос, почему люди так любили Высоцкого и так ждали его концертов. Чего, увы, нет в фильме «Спасибо, что живой»...Саратовский театр драмы, что в репертуарных спектаклях, что в песенной программе выступили цельным ансамблем. Музыкальную группу артисты Анастасия Парамонова, Виктор Мамонов, Александр Каспаров, Игорь Игнатов и Дмитрий Кривоносов назвали «Татьяна». У вас есть версии, почему? Мы тоже гадаем. Но одно можно сказать с уверенностью: выступление «Татьяны» из Академдрамы было органичным, большим высказыванием о любви. О самоотречении полюбившей женщины (непередаваемо красива во всем Анастасия Парамонова, спевшая «Колечко» Иосифа Бродского). О любви к родине (мудрость, тоска и слезы в голосе заслуженного артиста России Виктора Мамонова, исполнившего песню на стихи Бориса Пастернака и «В осеннем парке» Олега Митяева, вызвали овации в зале). Витальной силой преисполнено коллективное исполнение «драмовцами» песни «Мечтая о крыльях».Настоящим триумфом жизни стал «Монолог» Марка Минкова на стихи Марины Цветаевой. Слушала ведущую актрису ТЮЗа Ю.П.Киселева Жанну Володину и вспоминала спектакль Константина Богомолова «Юбилей ювелира», поставленный режиссером к 80-летию Олега Табакова. Взгляд Олега Павловича после спектакля, обращенный в зал, не забыть... Приглашение смерти в соавторы, приглашение с удовольствием смаковать щедрость жизни, наделяющей человека талантом чувствовать, переживать, даром творчества, безудержной потребностью самоотдачи. Все это было в исполнении Волошиной. «Монолог» прозвучал и Триумфом жизни, и Реквиемом ушедшим, и Гимном актерской профессии.После концерта чуть переиначила для себя строки «Счастливого жребия». «Проливается СЛАДКИМИ слезами эта музыка прямо в кровь мою». Спасибо, любимые лицедеи! Жить без вас нет никакой возможности...Автор Елена Маркелова