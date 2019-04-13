В День Космонавтики вольчане открыли для себя новый вид спорта

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В День Космонавтики спортсмены ДСХК «Крылья» (Саратов) стали «первооткрывателями» паралимпийской версии хоккея с шайбой для жителей города Вольска.«Маленький Санкт-Петербург». Такое название правобережный городок с населением в 63 тысячи человек обрел из-за своего архитектурного облика, стремления сохранить традиции и сложившийся, неспешный и основательный уклад жизни. Наверно, эта основательность и является для районной власти чертой, определяющей желание двигаться вперед, навстречу интересным и важным для общества инициативам. Поэтому на предложение тренера Сергея Родионова показать вольчанам следж-хоккей, в администрации муниципалитета ответили радушным приглашением.Вольск встретил саратовцев солнечной погодой. Весеннее тепло, тепло сердец создали душевную атмосферу встречи. Светлый, просторный Дворец спорта с «младшим братом» Олимпийского Мишки на входе, сверкающий льдом и пестрящий жизнеутверждающими лозунгами, настраивал на победу. И спортсмены с охотой и энергией вступили в игру. В Вольске прошли два матча. В первом встретились юношеская любительская команда по хоккею с шайбой из Энгельса (она тоже носит название «Крылья») и титулованный местный «Союз». «Титулованный» оказалось определяющим словом. Вольчане одержали победу со счетом 6:2.Затем эстафету приняли следж-хоккеисты. И опять же по традиции «лихая музыка атаки», завершающаяся забитой шайбой, изрядное количество раз исполнялась капитаном команды Артуром Галстяном. Но подчеркнем, что по традиции Сергей Валерьевич разделил воспитанников на «саратовскую» и «энгельсскую» части. Деление это условное, поэтому не ошибемся, если скажем: победила дружба. Стоит отметить, что матч «Крыльев» в Вольске продолжает серию ознакомительных встреч, начатую в Энгельсе на Дне зимних видов спорта и в Саратове на Кубке РЖД. Игра прошла под грамотное комментирование ассистента-консультанта клуба Игоря Широких, дружную, весело-шумную поддержку родителей и зрителей на трибуне, а по скорости и накалу не уступала предыдущим аналогичным дерби «крылатых». Защита работала слаженно, в связке. Авторами других красивых голов в этот день стали нападающие Максим Васильев и Егор Колбасин.Принимающая сторона во время церемонии награждения поблагодарила юных игроков за приезд, умение настроить окружающих на позитивный лад и пожелала, чтобы искорки в глазах ребят и их родителей сверкали всегда, освещая путь к новым победам. В подарок «Крылья» получили наградные кубки и хоккейные шайбы.Вольчане высоко оценили огромную энергию следж-хоккеистов, которая побуждает заняться спортом каждого, не ограничивая себя в возможностях. «Крылья» подарили горожанам праздник, город ответил гостеприимством. После матча ребят ждал теплый прием, и за обедом спортсмены смогли в непринужденной обстановке обсудить игру, пошутить, порадоваться, сфотографироваться.– Прошедшая встреча на вольском льду важна в плане популяризации следж-хоккея,- говорит Сергей Родионов. – Также для ребят это хорошая тренировка перед важным стартом — турниром «Содружество» среди детских команд по следж-хоккею. Мы приглашаем вольчан приехать, поболеть за наших ребят.Поездка в Вольск была организована при поддержке регионального министерства молодежной политики и спорта и главы города Саратова Михаила Исаева.– С детства каждый из нас слышит, что занятие спортом – основа основ для развития не только тела, но и духа. Думаю, что поэтому многие из нас сами ходили в разные секции или водили туда детей, порой без цели стать выдающимся профессиональным спортсменом. Главное в спорте – желание развиваться. Именно этим покорили меня игроки команды «Крылья», знакомство с которыми произошло абсолютно случайно. Эти ребятишки могли бы опустить руки, оправдываясь тем, что у них «особые потребности», но они не сделали этого. Вместо этого, каждый из них вкладывает все силы в любимое дело, тренировки мотивируют их на новые свершения.Такой турнир, как «Содружество», позволит рассказать широким массам о малоизвестном виде спорта - следж-хоккее. Это важное событие для всех жителей нашей области, не только саратовцев. Такие соревнования помогают показать неуверенным в себе мальчишкам и девчонкам, что главное - это желание и вера в свои силы, в то, что можно справиться даже с теми трудностями, которые на первый взгляд кажутся непреодолимыми. У ребят из команды «Крылья» почетная миссия – не только самим двигаться к цели, но и вдохновлять других на важные свершения. Желаю им новых и новых побед! – сообщил Михаил Исаев.Автор Елена Маркелова