В Новосибирске проходит конкурс качества пива SiBEERia
В пятницу (12 апреля) в Новосибирске подведут итоги конкурса качества пива SiBEERia. Он проходит в стенах МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 10 числа текущего месяца под эгидой ежегодной выставки HoReCa Siberia. Пиво Сибири-2019. В рамках дегустации представлено порядка 50 от 14 пивоваренных предприятий СФО.
В состав профессионального жюри вошли эксперты государственных органов сертификации, ведущие технологи пивоваренной отрасли. Среди них есть и Алексей Подворный — главный пивовар завода компании «Балтика» в Новосибирске, которая по праву является пивоваренным флагманом Российской Федерации. По словам эксперта, компания для разработки и производства своей продукции аккумулирует и применяет передовой опыт, сохраняя лучшие традиции мирового пивоварения и обеспечивая преемственность рецептур и натуральность продукта.
Отмечается, что в рамках деловой программы HoReCa Siberia. Пиво Сибири-2019 в среду (10 апреля) был организован VII-й Отраслевой Форум «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива». В его финальной части участники подписали Меморандум, направленный на ответственное ведение бизнеса в сфере оборота пива.