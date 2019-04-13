13 апреля 2019 СУББОТА
Новости
18:00 | 12 апреля
Саратовцев приглашают принять участие во Всероссийской акции «Библионочь»
17:34 | 12 апреля
В Новосибирске проходит конкурс качества пива SiBEERia
16:41 | 12 апреля
Команда базового медколледжа - победитель «Студенческой весны» среди средних профессиональных образовательных организаций
15:57 | 12 апреля
В Саратове пройдет зональный этап фестиваля любительских творческих коллективов
15:04 | 12 апреля
В Саратовской области начинается пожароопасный сезон
14:11 | 12 апреля
Марксовский, Новоузенский и Петровский районы представят свой потенциал в Саратове
13:20 | 12 апреля
На месте приземления Гагарина работает передвижная выставка «Саратов – космос – Саратов»
12:28 | 12 апреля
Временно изменена схема движения троллейбуса №4
11:35 | 12 апреля
Подведены итоги рейда «Регистрационный знак»
10:44 | 12 апреля
19-летняя девушка отсидит 6 лет за убийство матери
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Новосибирске проходит конкурс качества пива SiBEERia

Новости
В Новосибирске проходит конкурс качества пива SiBEERia


В пятницу (12 апреля) в Новосибирске подведут итоги конкурса качества пива SiBEERia. Он проходит в стенах МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 10 числа текущего месяца под эгидой ежегодной выставки HoReCa Siberia. Пиво Сибири-2019. В рамках дегустации представлено порядка 50 от 14 пивоваренных предприятий СФО.

В состав профессионального жюри вошли эксперты государственных органов сертификации, ведущие технологи пивоваренной отрасли. Среди них есть и Алексей Подворный — главный пивовар завода компании «Балтика» в Новосибирске, которая по праву является пивоваренным флагманом Российской Федерации. По словам эксперта, компания для разработки и производства своей продукции аккумулирует и применяет передовой опыт, сохраняя лучшие традиции мирового пивоварения и обеспечивая преемственность рецептур и натуральность продукта.

Отмечается, что в рамках деловой программы HoReCa Siberia. Пиво Сибири-2019 в среду (10 апреля) был организован VII-й Отраслевой Форум «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива». В его финальной части участники подписали Меморандум, направленный на ответственное ведение бизнеса в сфере оборота пива.