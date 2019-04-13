Команда базового медколледжа - победитель «Студенческой весны» среди средних профессиональных образовательных организаций
Гала-концерт фестиваля прошел в Саратовском ТЮЗе им. Ю.П.Киселева.
Саратовский областной базовый медицинский колледж получил две большие награды. Гран-при фестиваля фестиваля завоевал ансамбль современной хореографии «24/7». Кроме того, студенты колледжа заняли первое место в общекомандном зачете.
По информации регионального минздрава, в фойе театра, как и на всех фестивальных днях, был организован «Островок здоровья СОБМК». Волонтеры-медики всем обратившимся измеряли артериальное давление, проводили индивидуальные беседы по профилактике различных заболеваний, консультации по вопросам здорового образа жизни.