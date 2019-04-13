13 апреля 2019 СУББОТА
Новости
18:00 | 12 апреля
Саратовцев приглашают принять участие во Всероссийской акции «Библионочь»
17:34 | 12 апреля
В Новосибирске проходит конкурс качества пива SiBEERia
16:41 | 12 апреля
Команда базового медколледжа - победитель «Студенческой весны» среди средних профессиональных образовательных организаций
15:57 | 12 апреля
В Саратове пройдет зональный этап фестиваля любительских творческих коллективов
15:04 | 12 апреля
В Саратовской области начинается пожароопасный сезон
14:11 | 12 апреля
Марксовский, Новоузенский и Петровский районы представят свой потенциал в Саратове
13:20 | 12 апреля
На месте приземления Гагарина работает передвижная выставка «Саратов – космос – Саратов»
12:28 | 12 апреля
Временно изменена схема движения троллейбуса №4
11:35 | 12 апреля
Подведены итоги рейда «Регистрационный знак»
10:44 | 12 апреля
19-летняя девушка отсидит 6 лет за убийство матери
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Команда базового медколледжа - победитель «Студенческой весны» среди средних профессиональных образовательных организаций

Новости
Команда базового медколледжа - победитель «Студенческой весны» среди средних профессиональных образовательных организаций


Гала-концерт фестиваля прошел в Саратовском ТЮЗе им. Ю.П.Киселева.

Саратовский областной базовый медицинский колледж получил две большие награды. Гран-при фестиваля фестиваля завоевал ансамбль современной хореографии «24/7». Кроме того, студенты колледжа заняли первое место в общекомандном зачете.

По информации регионального минздрава, в фойе театра, как и на всех фестивальных днях, был организован «Островок здоровья СОБМК». Волонтеры-медики всем обратившимся измеряли артериальное давление, проводили индивидуальные беседы по профилактике различных заболеваний, консультации по вопросам здорового образа жизни.