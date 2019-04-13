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Саратовцев приглашают принять участие во Всероссийской акции «Библионочь»

Новости / Культура
Саратовцев приглашают принять участие во Всероссийской акции «Библионочь»


В этом году ее основная тема - "Весь мир - театр".

По информации Централизованной библиотечной системы Саратова, впервые акция была инициирована в 2012 году самим библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры. Уже через два года ее поддержали более 2 тысяч площадок по всей стране.

19 апреля по уже сложившейся традиции фестиваль чтения «Библионочь» пройдет в Центральной городской библиотеке, а также впервые в библиотеках №2 (ул. Соколовая, д.18/40), №37 (ул.Чехова, д.2), библиотеке №43 (пр. Энтузиастов, д.23).

На разных площадках городских библиотек - участниц акции «Библионочь - 2019» - саратовцев ждут книжные выставки, буккроссинг, театрализованные представления, встречи с известными саратовцами (актерами, артистами, писателями, журналистами), музыкальные программы с участием популярных творческих коллективов, мастер-классы, квесты, конкурсы, видеосалон, кинозал и другие увлекательные программы.

Вход свободный.