13 апреля 2019 СУББОТА
Новости
18:00 | 12 апреля
Саратовцев приглашают принять участие во Всероссийской акции «Библионочь»
17:34 | 12 апреля
В Новосибирске проходит конкурс качества пива SiBEERia
16:41 | 12 апреля
Команда базового медколледжа - победитель «Студенческой весны» среди средних профессиональных образовательных организаций
15:57 | 12 апреля
В Саратове пройдет зональный этап фестиваля любительских творческих коллективов
15:04 | 12 апреля
В Саратовской области начинается пожароопасный сезон
14:11 | 12 апреля
Марксовский, Новоузенский и Петровский районы представят свой потенциал в Саратове
13:20 | 12 апреля
На месте приземления Гагарина работает передвижная выставка «Саратов – космос – Саратов»
12:28 | 12 апреля
Временно изменена схема движения троллейбуса №4
11:35 | 12 апреля
Подведены итоги рейда «Регистрационный знак»
10:44 | 12 апреля
19-летняя девушка отсидит 6 лет за убийство матери
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове пройдет зональный этап фестиваля любительских творческих коллективов

Новости / Культура
В Саратове пройдет зональный этап фестиваля любительских творческих коллективов


Творческие испытания пройдут с 16 по 19 мая в Саратовском областном центре народного творчества им. Л.А.Руслановой.

По информации пресс-службы центра, фестиваль будет проходить с 2019 по 2024 год поочередно по двум номинациям: «Традиции» и «Культура – это мы». В номинации «Традиции» будут отсматриваться коллективы народной музыки, народного танца, народной песни и фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов России. В номинации «Культура – это мы!» – театральные, цирковые и хореографические коллективы, академические хоры и вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры.

Первый зональный этап для территорий Приволжского и Уральского федеральных округов состоится 16–19 мая в Саратове. В нем примут участие 60 коллективов с общим количеством участников более 900 человек.

Саратовскую область будут представлять «Заслуженный коллектив народного творчества» ансамбль песни и танца «Зоренька» Центра культуры Балашовского района, «Народный коллектив» ансамбль русской песни «Дубковские вечорки» Дома культуры п.Дубки Саратовского района, «Народный коллектив» фольклорно-этнографический ансамбль «Забава» ГАУК «СОДРИ» и «Народный коллектив» ансамбль саратовских гармоник «Озорные колокольчики» районного Дома культуры Красноармейского района.