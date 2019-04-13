В Саратове пройдет зональный этап фестиваля любительских творческих коллективов
Творческие испытания пройдут с 16 по 19 мая в Саратовском областном центре народного творчества им. Л.А.Руслановой.
По информации пресс-службы центра, фестиваль будет проходить с 2019 по 2024 год поочередно по двум номинациям: «Традиции» и «Культура – это мы». В номинации «Традиции» будут отсматриваться коллективы народной музыки, народного танца, народной песни и фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов России. В номинации «Культура – это мы!» – театральные, цирковые и хореографические коллективы, академические хоры и вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры.
Первый зональный этап для территорий Приволжского и Уральского федеральных округов состоится 16–19 мая в Саратове. В нем примут участие 60 коллективов с общим количеством участников более 900 человек.
Саратовскую область будут представлять «Заслуженный коллектив народного творчества» ансамбль песни и танца «Зоренька» Центра культуры Балашовского района, «Народный коллектив» ансамбль русской песни «Дубковские вечорки» Дома культуры п.Дубки Саратовского района, «Народный коллектив» фольклорно-этнографический ансамбль «Забава» ГАУК «СОДРИ» и «Народный коллектив» ансамбль саратовских гармоник «Озорные колокольчики» районного Дома культуры Красноармейского района.