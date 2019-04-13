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В Саратовской области начинается пожароопасный сезон

Новости
В Саратовской области начинается пожароопасный сезон


Министерство природных ресурсов и экологии сообщает о его наступлении на землях лесного фонда с 15 апреля.

В минприроды пояснили, что с этого момента особую значимость имеет исполнение требований Правил пожарной безопасности в лесах, нарушение которых влечет административную и даже уголовную ответственность.

Находясь в лесу, гражданам необходимо проявлять осторожность с огнем: не оставлять после себя мусор, не разводить костров в лесных насаждениях и на прилегающих к лесным массивам территориях, не бросать горящих спичек и непогашенных сигарет. Кроме того, важно не выжигать сухую траву на полях – основная часть лесных пожаров происходит по причине перехода огня в лес от возникших степных пожаров. Также саратовцев просят не позволять детям играть со спичками, зажигалками и другими опасными в пожарном отношении предметами.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00» или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «574-500».