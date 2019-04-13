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Марксовский, Новоузенский и Петровский районы представят свой потенциал в Саратове

Новости
Марксовский, Новоузенский и Петровский районы представят свой потенциал в Саратове


13 апреля на Театральной площади пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка, в ходе которой состоится презентация трех районов.

По информации министерства по делам территориальных образований области, муниципалитеты организуют выставку лучших достижений легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, прикладного искусства, туризма и творчества. Так, гостей выставки Марксовского района будут встречать артисты молодежного цирка "Арт-Алле", известного во всем мире. Посетители выставки смогут продукция изготавливается в Марксовском районе, познакомиться с туристическим кластером района. Ряд экспонатов подчеркнут национальный колорит культуры немцев Поволжья, ознакомит с национальными обычаями немецкого народа.

Посетители Петровской выставки смогут приобрести мясо, полуфабрикаты, мед от местного бренда, грибы, хлебобулочную продукцию и разносолы, приготовленные сельхозтоваропроизводителями муниципалитета. Также на выставке будут представлены изделия, выполненные мастерами народных и художественных промыслов.

Красной линией экспозиции и концертной программы Новоузенского района станут дикие тюльпаны, которые уже стали брендом этого района. Кроме того организаторы выставки намерены показать своим гостям, что самый вкусный хлеб и лучшее мясо производятся именно в степном Новоузенском районе.

Презентации будут сопровождаться концертными программами.