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На месте приземления Гагарина работает передвижная выставка «Саратов – космос – Саратов»

Новости
На месте приземления Гагарина работает передвижная выставка «Саратов – космос – Саратов»


Экспозицию, повествующую о саратовском периоде в биографии Юрия Гагарина, подготовил Саратовский областной музей краеведения.

По информации министерства культуры области, выставка рассказывает об учебе первого космонавта в индустриально-педагогическом техникуме, занятиях в Саратовском аэроклубе ДОСААФ, о первом самостоятельном полете в саратовском небе, о парашютной подготовке, о возвращении Гагарина из космоса, о визите Ю.А. Гагарина в Саратов в 1965 году. Также представлены материалы о космонавтах, чьи биографии связаны с Саратовским краем.

Гости праздника увидят домовую книгу общежития техникума с записью о прописке Ю.А.Гагарина, алфавитную книгу призывников 1934 года рождения Октябрьского районного военкомата г.Саратова с датой постановки на воинский учет и данными Юрия Алексеевича Гагарина.

На выставке впервые будут представлены форменная фуражка Ю.А.Гагарина - студента Саратовского индустриально-педагогического техникума, учебник «Технология литейного производства», по которому учился Юрий Гагарин, а также картина художника Ткаченко «В литейной мастерской», на которой изображен Ю.А.Гагарин.

Кроме того, в этом году на выставке экспонируются предметы, которые поступили в музей в 2018 – 2019 гг. Среди них фотографии Ю.А.Гагарина и комплект фотооткрыток о нем «Из семейного альбома», а также тематические почтовые марки 1970-х годов и памятная медаль «50 лет космонавтики» полковника В.С.Теслина, старшего преподавателя Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков.

Также будут представлены материалы интернет-акции #Гагариннаш, организованной Саратовским областным музеем краеведения к 85-летию со дня рождения первого космонавта. В акции приняли участие 48 музеев, библиотек и других организаций.

Фото http://om-saratov.ru