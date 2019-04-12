12 апреля 2019 ПЯТНИЦА
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Подведены итоги рейда «Регистрационный знак»

Новости
Подведены итоги рейда «Регистрационный знак»


Мероприятия в его рамках проходили на территории Саратова с 10 по 11 апреля.

По информации ГИБДД города, за время проведения рейда инспекторами полка ДПС было выявлено 180 нарушений ст. 12.2 (Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков). Из них в трех случаях на автомобилях вовсе не было номеров.

В Госавтоинспекции напомнили, что, несмотря на погодные условия, государственные номерные знаки должны быть хорошо видны, иначе автомобилисту грозит штраф в размере 500 рублей. В случае умышленного сокрытия номеров нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев.