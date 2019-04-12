19-летняя девушка отсидит 6 лет за убийство матери
Этот срок осужденная проведет в исправительной колонии общего режима.
Преступление было совершено 22 января в одном из сел Саратовского района. В утреннее время 44-летняя вместе со своей 19-летней дочерью и их общей знакомой употребляли алкогольные напитки. При распитии спиртного между хозяйкой и ее дочерью произошла словесная ссора, в ходе которой девушка схватила кухонный нож и нанесла им матери удар в спину. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте. О случившемся девушка сообщила в правоохранительные органы.
На предварительном следствии и в суде обвиняемая полностью признала свою вину. Приговором суда ей назначено наказание в
виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.