19-летняя девушка отсидит 6 лет за убийство матери

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Преступление было совершено 22 января в одном из сел Саратовского района. В утреннее время 44-летняя вместе со своей 19-летней дочерью и их общей знакомой употребляли алкогольные напитки. При распитии спиртного между хозяйкой и ее дочерью произошла словесная ссора, в ходе которой девушка схватила кухонный нож и нанесла им матери удар в спину. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте. О случившемся девушка сообщила в правоохранительные органы.На предварительном следствии и в суде обвиняемая полностью признала свою вину. Приговором суда ей назначено наказание ввиде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.