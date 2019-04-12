12 апреля 2019 ПЯТНИЦА
Новости
14:11 | 12 апреля
Марксовский, Новоузенский и Петровский районы представят свой потенциал в Саратове
13:20 | 12 апреля
На месте приземления Гагарина работает передвижная выставка «Саратов – космос – Саратов»
12:28 | 12 апреля
Временно изменена схема движения троллейбуса №4
11:35 | 12 апреля
Подведены итоги рейда «Регистрационный знак»
10:44 | 12 апреля
19-летняя девушка отсидит 6 лет за убийство матери
09:52 | 12 апреля
В начале мая электрички будут курсировать по "праздничному" расписанию
09:00 | 12 апреля
На портале «Работа в России» можно пройти тест на профориентацию
18:10 | 11 апреля
На форуме Innoins-2019 ООО «ПРОМИНСТРАХ» вручена награда
18:00 | 11 апреля
«Уроки Табакова»: осмыслить, усвоить, продолжить
17:38 | 11 апреля
Региональное МЧС сообщило о паводковой ситуации
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В начале мая электрички будут курсировать по "праздничному" расписанию

Новости
В начале мая электрички будут курсировать по "праздничному" расписанию


С 1 по 5 мая и с 8 по 12 мая несколько пригородных поездов будут выходить на маршрут ежедневно.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в течение всех праздничных дней будут курсировать электрички № 6471 сообщением Примыкание – Аткарск (отправление со ст. Примыкание в 05:49, прибытие на ст. Аткарск в 08:35), 6418 сообщением Аткарск – Примыкание (отправление со ст. Аткарск в 18:45, прибытие на ст. Примыкание в 21:39), № 6311 сообщением Примыкание – Сухой Карабулак (отправление со ст. Примыкание в 05:22, прибытие на ст. Сух. Карабулак в 08:40), № 6128 сообщением Сухой Карабулак – Анисовка ( отправление со ст. Сух. Карабулак в 17:00, прибытие на ст. Анисовка в 20:24).

На 8 мая назначаются следующие пригородные поезда: № 6518 сообщением Саратов – Красный Кут (отправление со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытие на ст. Кр. Кут в 18:58), № 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай (отправление со ст. Кр. Кут в 19:08, прибытие на ст. Ал. Гай в 21:51).

На 9 мая 2019 года назначаются следующие электрички: № 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут (отправление со ст. Ал. Гай в 03: 14, прибытие на ст. Кр. Кут в 05:58), № 6517 сообщением Красный Кут – Саратов (отправление со ст. Кр. Кут в 06:08, прибытие на ст. Саратов-1 в 08:20).

Время отправления и прибытия поездов – местное.