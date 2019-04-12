В начале мая электрички будут курсировать по "праздничному" расписанию

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в течение всех праздничных дней будут курсировать электрички № 6471 сообщением Примыкание – Аткарск (отправление со ст. Примыкание в 05:49, прибытие на ст. Аткарск в 08:35), 6418 сообщением Аткарск – Примыкание (отправление со ст. Аткарск в 18:45, прибытие на ст. Примыкание в 21:39), № 6311 сообщением Примыкание – Сухой Карабулак (отправление со ст. Примыкание в 05:22, прибытие на ст. Сух. Карабулак в 08:40), № 6128 сообщением Сухой Карабулак – Анисовка ( отправление со ст. Сух. Карабулак в 17:00, прибытие на ст. Анисовка в 20:24).На 8 мая назначаются следующие пригородные поезда: № 6518 сообщением Саратов – Красный Кут (отправление со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытие на ст. Кр. Кут в 18:58), № 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай (отправление со ст. Кр. Кут в 19:08, прибытие на ст. Ал. Гай в 21:51).На 9 мая 2019 года назначаются следующие электрички: № 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут (отправление со ст. Ал. Гай в 03: 14, прибытие на ст. Кр. Кут в 05:58), № 6517 сообщением Красный Кут – Саратов (отправление со ст. Кр. Кут в 06:08, прибытие на ст. Саратов-1 в 08:20).Время отправления и прибытия поездов – местное.