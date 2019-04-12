«Уроки Табакова»: осмыслить, усвоить, продолжить

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В автобиографической книге «Моя настоящая жизнь» великий артист, педагог Олег Табаков значительную часть повествования отводит своему саратовскому детству и юности, наполненным любовью, творчеством. Саратов стал для Олега Павловича местом, подарившим ему дело жизни.Саратовский академический театр драмы совместно с театральным институтом консерватории имени Л.В. Собинова, задумывая столь колоссальное событие, за основу взял именно время ученичества, активного вхождения в жизнь, первого творческого опыта. Поэтому программу форума составили не только дипломные и репертуарные спектакли ведущих актерских школ, но и теория, в ходе которой состоится обсуждение основных проблем современного театрального образования с участием ведущих практикующих педагогов столичных и провинциальных вузов.На пресс-конференции за несколько дней до открытия проекта директор Академдрамы Владимир Петренко отметил:Подробно о событиях «Уроков Табакова» в ходе пресс-конференции рассказала арт-директор проекта Ольга Харитонова.С Ольгой Игоревной сложно не согласиться в том, что интуитивно каждый из нас понимает: уроки Табакова - явление уникальное. В их основе – постоянное осмысление мастером профессионального опыта. Поэтому театральному педагогическому сообществу Саратова очень важен разговор с коллегами из ведущих профильных вузов страны на тему профессионального образования – актуальную тему. Тему, волновавшую Олега Павловича всю жизнь.В первый же день в театральном институте СГК состоится беседа «Теория. Система Станиславского и XXI век». Спикером выступит лауреат премии имени Станиславского, художественный руководитель ЦИМ Виктор Рыжаков. В стенах вуза в этот же день состоится ряд мастер-классов, а в 16.30 начнется саратовская премьера документального фильма институт «Избранники» с участием Евгения Миронова, Павла Табакова, Олега Басилашвили, Валентина Гафта, Юрия Соломина.15 апреля дискуссионную часть «Уроков...» продолжит тема «Действие как предмет театра. Три канала движения». Лучшего спикера в данном разговоре, чем заслуженный артист России, яркий, темпераментный Игорь Яцко, сложно представить. Тем, кто еще не влюблен в театр, после общения с худруком Школы драматического искусства, эта «прекрасная болезнь» обеспечена.17 апреля саратовцам предстоит встреча с членом жюри «Золотой маски-2019», театральным критиком Екатериной Костриковой . Гостья расскажет о театре в эпоху Instagram. По словам Ольги Харитоновой, это своего рода социологическое исследование в формате театрализованного представления.Завершится теоретическая часть 21 апреля. Лауреат премии «Золотая Маска» Юрий Муравицкий приглашает всех желающих высказаться на тему «Актер сегодня – больше, чем актер».Напоминая о сценической части «Уроков Табакова», авторы проекта особенно отметили три названия, неразрывно связанных в сознании зрителей с именем выдающегося артиста. Школа Табакова привезет сказку «Конек-Горбунок», которую в свое время гениально прочел для зрителей Олег Павлович. Театр Маяковского приедет в Саратов со спектаклем Миндаугаса Карбаускиса «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова – великая кинороль Табакова.И, наконец, легендарная «Матросская тишина». Одно из любимых произведений Олега Табакова репетировалось на сцене еще в золотые годы ефремовского «Современника». Но ни тогда, ни в версии «первого призыва» Табакерки выход "Матросской тишины" на широкого зрителя не разрешили партийные боссы. Со временем мечту Табакова осуществил его ученик Владимир Машков. В прошлом году, уже в должности художественного руководителя Московского театра Табакова, Владимир Львович восстановил спектакль по пьесе Александра Галича.В свою очередь директор Саратовского академического ТЮЗа Игорь Баголей сообщил, какие мероприятия проекта пройдут на площадках театра Киселева.Помимо этого 20 и 21 апреля Московская театральная школа Олега Табакова проведёт в Саратове региональный отборочный тур. Испытать себя и принять участие в прослушивании смогут учащиеся 9-классов, получающие в 2019 году аттестат об основном общем образовании. Приём заявок и сами прослушивания будут проходить тоже в Старом ТЮЗе.Прием заявок на прослушивание начался 8 апреля и продлится до 19 апреля 2019 года.Справки можно получить по телефонам (8452) 69-54-33, 69-46-86. Также подробная информация о прослушивании доступна на сайте ТЮЗа tuz-saratov.ru, Детской студии при ТЮЗе Киселёва volskaya83.ru и на сайте ТШТ tabakovschool.ruОрганизаторы проекта-фестиваля «Уроки Табакова» приглашают саратовцев увидеть и услышать самых ярких представителей театрального дела. Программа форума подсказывает, что по прошествии времени мы будем гордиться своей сопричастностью этому событию. Оно планирует быть грандиозным.Подробная афиша фестиваля по ссылке: http://izvestia64.ru/news/213537-v-saratovskom-akademicheskom-teatre-dramy-proydut-uroki-tabakova.htmlАвтор Елена Маркелова