12 апреля 2019 ПЯТНИЦА
Новости
18:10 | 11 апреля
На форуме Innoins-2019 ООО «ПРОМИНСТРАХ» вручена награда
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14:22 | 11 апреля
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На форуме Innoins-2019 ООО «ПРОМИНСТРАХ» вручена награда

Новости
На форуме страховых инноваций Innoins-2019 оргкомитет мероприятия присудил награду ООО «ПРОМИНСТРАХ» «За успехи в цифровизации корпоративного страхования».

Во вручении награды приняли участие Сергей Ефремов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков, заместитель исполнительного директора Российского Союза Автостраховщиков (РСА), и Андрей Веселков, гендиректор МИГ «Страхование сегодня».
Председатель совета директоров ООО «ПРОМИНСТРАХ» Валерий Курганов дал комментарии по поводу события. По его словам, одним из основных направлений деятельности компании выступает цифровизация процессов в страховании. Используя основанные на технологиях финтех современные бизнес-процессы, страховщик расширяет базу клиентов, повышает скорость и качество работы с клиентами, снижает расходы компании.
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