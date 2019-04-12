На форуме Innoins-2019 ООО «ПРОМИНСТРАХ» вручена награда
На форуме страховых инноваций Innoins-2019 оргкомитет мероприятия присудил награду ООО «ПРОМИНСТРАХ» «За успехи в цифровизации корпоративного страхования».
Во вручении награды приняли участие Сергей Ефремов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков, заместитель исполнительного директора Российского Союза Автостраховщиков (РСА), и Андрей Веселков, гендиректор МИГ «Страхование сегодня».
Председатель совета директоров ООО «ПРОМИНСТРАХ» Валерий Курганов дал комментарии по поводу события. По его словам, одним из основных направлений деятельности компании выступает цифровизация процессов в страховании. Используя основанные на технологиях финтех современные бизнес-процессы, страховщик расширяет базу клиентов, повышает скорость и качество работы с клиентами, снижает расходы компании.
Во вручении награды приняли участие Сергей Ефремов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков, заместитель исполнительного директора Российского Союза Автостраховщиков (РСА), и Андрей Веселков, гендиректор МИГ «Страхование сегодня».
Председатель совета директоров ООО «ПРОМИНСТРАХ» Валерий Курганов дал комментарии по поводу события. По его словам, одним из основных направлений деятельности компании выступает цифровизация процессов в страховании. Используя основанные на технологиях финтех современные бизнес-процессы, страховщик расширяет базу клиентов, повышает скорость и качество работы с клиентами, снижает расходы компании.