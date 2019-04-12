12 апреля 2019 ПЯТНИЦА
Новости
14:11 | 12 апреля
Марксовский, Новоузенский и Петровский районы представят свой потенциал в Саратове
13:20 | 12 апреля
На месте приземления Гагарина работает передвижная выставка «Саратов – космос – Саратов»
12:28 | 12 апреля
Временно изменена схема движения троллейбуса №4
11:35 | 12 апреля
Подведены итоги рейда «Регистрационный знак»
10:44 | 12 апреля
19-летняя девушка отсидит 6 лет за убийство матери
09:52 | 12 апреля
В начале мая электрички будут курсировать по "праздничному" расписанию
09:00 | 12 апреля
На портале «Работа в России» можно пройти тест на профориентацию
18:10 | 11 апреля
На форуме Innoins-2019 ООО «ПРОМИНСТРАХ» вручена награда
18:00 | 11 апреля
«Уроки Табакова»: осмыслить, усвоить, продолжить
17:38 | 11 апреля
Региональное МЧС сообщило о паводковой ситуации
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

На портале «Работа в России» можно пройти тест на профориентацию

Новости


На портале Роструда «Работа в России» появился новый бесплатный сервис «Профессиональная ориентация», воспользоваться которым может любой пользователь портала.

Пользователям предлагается пройти профориентацию по двум популярным методикам – это карта интересов А.Е. Голомштока и определение профессиональной направленности личности по Дж. Холланду. В дальнейшем количество тестов планируется увеличить.

Ответив на вопросы сервиса, соискатель получит описание своего типа личности и рекомендации по профессиям, которые ему подходят для раскрытия способностей. По клику на профессию откроется карточка с ее описанием, требованиями к образованию, информацией о соответствующем профессиональном стандарте, также появится ссылка на подходящие соискателю вакансии, опубликованные на портале «Работа в России».

Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» – федеральная государственная информационная система, которая содержит данные о возможностях трудоустройства, работодателях, нуждающихся в работниках, о наличии свободных рабочих мест, о находящихся в поиске работы гражданах. Сейчас на портале находится более 1,3 миллиона доступных для трудоустройства рабочих мест и 830 тысяч резюме соискателей.

В региональном разделе Общероссийской базы вакансий «Работа в России» работодатели представили более 21 тысячи вакантных рабочих мест, соискатели разместили 10380 резюме.