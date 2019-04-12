На портале «Работа в России» можно пройти тест на профориентацию

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Пользователям предлагается пройти профориентацию по двум популярным методикам – это карта интересов А.Е. Голомштока и определение профессиональной направленности личности по Дж. Холланду. В дальнейшем количество тестов планируется увеличить.Ответив на вопросы сервиса, соискатель получит описание своего типа личности и рекомендации по профессиям, которые ему подходят для раскрытия способностей. По клику на профессию откроется карточка с ее описанием, требованиями к образованию, информацией о соответствующем профессиональном стандарте, также появится ссылка на подходящие соискателю вакансии, опубликованные на портале «Работа в России».Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» – федеральная государственная информационная система, которая содержит данные о возможностях трудоустройства, работодателях, нуждающихся в работниках, о наличии свободных рабочих мест, о находящихся в поиске работы гражданах. Сейчас на портале находится более 1,3 миллиона доступных для трудоустройства рабочих мест и 830 тысяч резюме соискателей.В региональном разделе Общероссийской базы вакансий «Работа в России» работодатели представили более 21 тысячи вакантных рабочих мест, соискатели разместили 10380 резюме.