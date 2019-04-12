12 апреля 2019 ПЯТНИЦА
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Региональное МЧС сообщило о паводковой ситуации

Новости
Региональное МЧС сообщило о паводковой ситуации

По состоянию на 15.00 11 апреля наблюдается подъемом уровня воды в реке Большой Иргиз в Пугачевском районе:

- закрыто движение по насыпной плотине, используемой для передвижения транспорта на р. Большой Иргиз в с. Березово. Уровень воды выше полотна плотины на 10 см (динамика за сутки + 10 см.), длина перелива – 140 м, ширина – 5 м. Есть основная дорога: с. Березово - с. Давыдовка – п. Чапаевский – с. Раздольное – п. Горный.

- закрыто движение по насыпной плотине, используемой для передвижения транспорта на р. Большой Иргиз в н.п. Каменка. Уровень воды выше полотна плотины на 15 см (динамика за сутки +15см), длина перелива – 60 м, ширина - 3 м. Есть основная дорога: с. Каменка – г. Пугачёв - с. Давыдовка – п. Чапаевский – с. Раздольное – п. Горный.

Движение транспорта по насыпным плотинам прекращено, выставлены ограждения и запрещающие знаки. Объездные дороги имеются. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Запасов медикаментов, продуктов питания и вещевого имущества достаточно. Эвакуация населения и скота не требуется.