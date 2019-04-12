Региональное МЧС сообщило о паводковой ситуации

просмотров: 93

- закрыто движение по насыпной плотине, используемой для передвижения транспорта на р. Большой Иргиз в с. Березово. Уровень воды выше полотна плотины на 10 см (динамика за сутки + 10 см.), длина перелива – 140 м, ширина – 5 м. Есть основная дорога: с. Березово - с. Давыдовка – п. Чапаевский – с. Раздольное – п. Горный.- закрыто движение по насыпной плотине, используемой для передвижения транспорта на р. Большой Иргиз в н.п. Каменка. Уровень воды выше полотна плотины на 15 см (динамика за сутки +15см), длина перелива – 60 м, ширина - 3 м. Есть основная дорога: с. Каменка – г. Пугачёв - с. Давыдовка – п. Чапаевский – с. Раздольное – п. Горный.Движение транспорта по насыпным плотинам прекращено, выставлены ограждения и запрещающие знаки. Объездные дороги имеются. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Запасов медикаментов, продуктов питания и вещевого имущества достаточно. Эвакуация населения и скота не требуется.