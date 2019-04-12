12 апреля 2019 ПЯТНИЦА
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Волейболистки "Протона-Саратов" одержали первую победу в сезоне

Новости


Сегодня, 11 апреля, в Южно-Сахалинске волейболистки "Протона-Саратов" победили "Динамо-Метар" (Челябинск) со счетом 3:2.

Первые четыре партии прошли в напряженной борьбе: саратовчанки выиграли первую (25:18) и третью (25:14), уралки - вторую (25:16) и четвертую (25:10). В пятой партии удача улыбнулась саратовским спортсменкам - 15:12 и окончательный счет 3:2.

Следующую игру команда сыграет с БК "Сахалин" завтра (12 апреля) в 9.30 по Мск.