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В Саратове наградят победителей II конкурса юных талантов «Новые имена губернии»

Новости / Культура
В Саратове наградят победителей II конкурса юных талантов «Новые имена губернии»


Гала-концерт, выставка творческих работ и церемония награждения лучших участников пройдут 15 апреля в областной филармонии им. А. Шнитке.

По информации министерства культуры области, в этом году конкурс проходил в два очных тура, также появились новые направления: изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

С октября по декабрь 2018 года в рамках I тура прошли концерты-смотры и выставки творческих работ лучших учащихся детских школ искусств, детских музыкальных и художественных школ с участием выездного жюри конкурса на концертных и выставочных площадках в муниципальных районах области.

Всего в течение трех месяцев проведения I тура конкурса свои таланты продемонстрировали более четырех тысяч исполнителей. Отличительная особенность этого года стало участие проектных творческих коллективов. Так, в конкурсе участвовали струнный камерный оркестр «Содружество», созданный при взаимодействии ДШИ №2 Саратова и ДШИ №1 Маркса, хор мальчиков Музыкально-эстетического лицея имени А.Г.Шнитке и ансамбль скрипачей «Violinо» Детской школы искусств №1 Энгельса, Сводный хор детских школ искусств Энгельсского района.

Во II туре приняли участие 54 коллективов и 146 солистов, представляющих школы искусств 35 муниципальных образований области. Этот конкурсный этап прошел в феврале-марте 2019 года в форме публичных выступлений.

Гала-концерт победителей конкурса станет завершающим мероприятием проекта.