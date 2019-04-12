Началось строительство остановочного пункта рядом с новым аэропортом Саратова

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, проект предусматривает строительство двух платформ модульного типа. Размеры платформ – 4 метра в ширину и 180 метров в длину. Будут смонтированы быстроразборные металлические модульные платформы на винтовых свайных опорах. Такие конструкции обладают хорошими техническими характеристиками, устойчивы к действию высоких и низких температур и имеют существенный запас прочности."В настоящее время в полном объеме установлены винтовые свайные опоры обеих платформ, начались работы по монтажу модулей. Платформы будут оснащены навесами, навигацией, светильниками на солнечных батареях. Между платформами предусмотрены переходы в уровне железнодорожного пути, лестничные сходы с них и пандусы для маломобильных групп населения.Территория вокруг железнодорожного остановочного пункта будет благоустроена: платформы будут оснащены динамическими световыми табло, звуковыми информаторами, дорожками, зонами отдыха со скамейками и бесплатным Wi-Fi.В дальнейшем планируется строительство крытого пешеходного моста через пути, который будет оснащен не только лестничными сходами, но и двумя лифтами", - сообщает пресс-служба дороги.