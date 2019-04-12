13 апреля в России пройдет традиционная акция "Тотальный диктант"

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По информации министерства образования области, на территории России тотальный диктант смогут написать жители 772 населенных пунктов. Кроме того, за рубежом участниками акции станут 340 городов 79 стран.В Саратове акция пройдет 13 апреля в 15:00 по местному времени на девяти площадках: в 11 и 9 корпусах СГУ имени Н.Г.Чернышевского, в Саратовской государственной юридической академии, Межрегиональном юридическом институте СГЮА, Юридическом институте правосудия и адвокатуры СГЮА, Поволжском институте управления им.П.А. Столыпина – филиале РАНХиГС при Президенте РФ, а также в Центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды», историческом парке «Россия-Моя история», лицее-интернате естественных наук.Зарегистрироваться на акцию можно на сайте проекта totaldict.ru.В это же время будет проходить Акция TRUD - тест для иностранцев на русском языке. Он построен на материале текста Тотального диктанта. Написать его можно будет на площадке Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова (г.Саратов Театральная площадь д.1).