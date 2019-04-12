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«Балаганчикъ» приглашает на премьеру спектакля «Дурачок»

Новости / Культура
«Балаганчикъ» приглашает на премьеру спектакля «Дурачок»


Над постановкой по мотивам рассказа Ф.М.Достоевского «Мальчик у Христа на елке» работают режиссер Дарья Захарова и художник Кирилл Каширцев.

Как сообщает пресс-служба театра, в этой работе, подготовленной «молодой порослью» «Балаганчика», сочетаются разные виды театрального искусства: куклы и объекты, тени и работа в живом плане, пластическое выражение.

"СУДЬБА или СЛУЧАЙНОСТЬ? Что управляет нами? Есть ли предназначение у каждого из нас или наша жизнь – это просто случайность, ведущая в никуда? Этими вопросами однажды задается каждый. На данные темы рассуждает и главный герой спектакля – маленький мальчик, разматывая клубок воспоминаний одного дня", - анонсируют в театре.

В спектакле заняты актеры Данила Шувалов, Маргарита Смирнова, Егор Макаров, Владислава Степанова.

«Балаганчикъ» приглашает на премьеру спектакля «Дурачок»