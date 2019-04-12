«Балаганчикъ» приглашает на премьеру спектакля «Дурачок»

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Как сообщает пресс-служба театра, в этой работе, подготовленной «молодой порослью» «Балаганчика», сочетаются разные виды театрального искусства: куклы и объекты, тени и работа в живом плане, пластическое выражение."СУДЬБА или СЛУЧАЙНОСТЬ? Что управляет нами? Есть ли предназначение у каждого из нас или наша жизнь – это просто случайность, ведущая в никуда? Этими вопросами однажды задается каждый. На данные темы рассуждает и главный герой спектакля – маленький мальчик, разматывая клубок воспоминаний одного дня", - анонсируют в театре.В спектакле заняты актеры Данила Шувалов, Маргарита Смирнова, Егор Макаров, Владислава Степанова.