25-летнего саратовца подозревают в серии грабежей
Возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый 25-летний гражданин. Молодой человек подозревается в серии грабежей, совершенных в отношении двух пенсионерок.
Следствием установлено, что у первой потерпевшей была похищена сумка с находящимися в ней документами, кошельком и сотовым телефоном. Вторая потерпевшая также лишилась сумки, в которой находились продукты питания, пенсионное удостоверение и деньги.
В полиции сообщили, что задержанный уже дал признательные показания.