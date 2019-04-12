12 апреля 2019 ПЯТНИЦА
Новости
18:10 | 11 апреля
На форуме Innoins-2019 ООО «ПРОМИНСТРАХ» вручена награда
18:00 | 11 апреля
«Уроки Табакова»: осмыслить, усвоить, продолжить
17:38 | 11 апреля
Региональное МЧС сообщило о паводковой ситуации
16:53 | 11 апреля
В День космонавтики на место приземления Гагарина пустят автобусы
16:11 | 11 апреля
Волейболистки "Протона-Саратов" одержали первую победу в сезоне
15:15 | 11 апреля
В Саратове наградят победителей II конкурса юных талантов «Новые имена губернии»
14:22 | 11 апреля
Началось строительство остановочного пункта рядом с новым аэропортом Саратова
13:33 | 11 апреля
13 апреля в России пройдет традиционная акция "Тотальный диктант"
12:42 | 11 апреля
«Балаганчикъ» приглашает на премьеру спектакля «Дурачок»
11:51 | 11 апреля
25-летнего саратовца подозревают в серии грабежей
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

25-летнего саратовца подозревают в серии грабежей

Новости / ЧП
25-летнего саратовца подозревают в серии грабежей


Возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый 25-летний гражданин. Молодой человек подозревается в серии грабежей, совершенных в отношении двух пенсионерок.

Следствием установлено, что у первой потерпевшей была похищена сумка с находящимися в ней документами, кошельком и сотовым телефоном. Вторая потерпевшая также лишилась сумки, в которой находились продукты питания, пенсионное удостоверение и деньги.

В полиции сообщили, что задержанный уже дал признательные показания.