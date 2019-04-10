10 апреля 2019 СРЕДА
Новости
18:00 | 10 апреля
12 апреля студенты СГТУ выйдут на Гагаринское поле с портретами космонавтов
17:07 | 10 апреля
В Саратовской области завершается отопительный сезон
16:09 | 10 апреля
В очередной "Семейный киночетверг" покажут "Время первых"
15:18 | 10 апреля
В Саратовском театре оперы и балета состоится второй концерт эстрадно-симфонического оркестра «BrightLight»
14:32 | 10 апреля
Саратовские школьники готовятся к очередному фестивалю "Киновертикаль"
13:44 | 10 апреля
В Саратовской области отметят День экологических знаний
12:51 | 10 апреля
В Самойловском районе 43-летняя женщина погибла от переохлаждения
12:00 | 10 апреля
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
11:02 | 10 апреля
«Крылья» приглашают к «Содружеству»
10:06 | 10 апреля
Молодые специалисты ПАО «Т Плюс» развивают свои филиалы
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

12 апреля студенты СГТУ выйдут на Гагаринское поле с портретами космонавтов

Новости
12 апреля студенты СГТУ выйдут на Гагаринское поле с портретами космонавтов


Подробнее о предстоящем праздновании 58-ой годовщины полета в космос Ю.А.Гагарина сегодня журналистам рассказали замминистра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая, начальник управления культуры администрации Энгельсского района Светлана Прокофьева и начальник отдела по культурно-массовой работе управления по культуре администрации Саратова Ирина Григорьева.

В ходе брифинга спикеры напомнили, что праздничные мероприятия начнутся 12 апреля в 8.30 митингом на Набережной Космонавтов у памятника Юрия Алексеевича Гагарина. Впервые будут работать интерактивные площадки детских образовательных технических клубов Саратова.

В 11.00 на месте приземления первого космонавта начнется митинг-концерт «Путь в космос нам открыл Гагарин!». По словам Ангелины Беловицкой, для посетителей будут открыты более 30 площадок, которые будут включать широкий спектр интерактивных зон. Например, гости праздника смогут совместно с инструктором уложить парашют, стать участником лазертага, страйкбола, написать поздравительную открытку или письмо космонавтам в Звездный городок и так далее.

Светлана Прокофьева рассказала о студенческом полке, который выйдет на поле с портретами 122 космонавтов.

- Главными участниками мероприятия станут студенты колледжей и высших учебных заведений, - рассказала она. - Именно они выступают соорганизаторами торжественного мероприятия. Например, студенты СГТУ традиционно выйдут с портретами всех российских космонавтов.