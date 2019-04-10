12 апреля студенты СГТУ выйдут на Гагаринское поле с портретами космонавтов

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В ходе брифинга спикеры напомнили, что праздничные мероприятия начнутся 12 апреля в 8.30 митингом на Набережной Космонавтов у памятника Юрия Алексеевича Гагарина. Впервые будут работать интерактивные площадки детских образовательных технических клубов Саратова.В 11.00 на месте приземления первого космонавта начнется митинг-концерт «Путь в космос нам открыл Гагарин!». По словам Ангелины Беловицкой, для посетителей будут открыты более 30 площадок, которые будут включать широкий спектр интерактивных зон. Например, гости праздника смогут совместно с инструктором уложить парашют, стать участником лазертага, страйкбола, написать поздравительную открытку или письмо космонавтам в Звездный городок и так далее.Светлана Прокофьева рассказала о студенческом полке, который выйдет на поле с портретами 122 космонавтов.- Главными участниками мероприятия станут студенты колледжей и высших учебных заведений, - рассказала она. - Именно они выступают соорганизаторами торжественного мероприятия. Например, студенты СГТУ традиционно выйдут с портретами всех российских космонавтов.