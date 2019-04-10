В Саратовской области завершается отопительный сезон
Индивидуальные предприниматели, коммерческие и промышленные организации Саратова, Энгельса и Балаково начинают досрочно завершать отопительный сезон 2018-2019 гг. По состоянию на 10 апреля решение о прекращении теплоснабжения приняли уже 70 клиентов энергокомпании.
"Все факты отключений зафиксированы представителями Саратовского филиала «Т Плюс».
Так, в Саратове отопление уже отключено в ряде объектов ОАО «РЖД», МУП «Банно-прачечное хозяйство», АО «Нефтемаш»-САПКОН, ЗАО «Волга», ООО «Завод-Волгопромвентиляция» и др. В Балакове прекращено теплоснабжение ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», ООО «Пассажирское предприятие», МАУ «Бизнес-инкубатор БМР», ПАО «Балаковорезинотехника» и т.д.
Досрочное завершение отопительного сезона в границах собственных объектов – это обычная практика в последнем месяце ОЗП, к которой обращаются многие клиенты с учетом своих температурных предпочтений и экономических ресурсов. Ключевым фактором является наличие технической возможности.
Саратовский филиал «Т Плюс» напоминает, что в соответствии с действующим законодательством официально отопительный сезон в жилом фонде и социальной сфере завершается по решению органов муниципальной власти. Такое решение может быть принято после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд будет превышать +8 °С. До настоящего времени этот порог не достигнут", - сообщает пресс-служба Саратовского филиала "Т Плюс".