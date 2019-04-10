10 апреля 2019 СРЕДА
Новости
18:00 | 10 апреля
12 апреля студенты СГТУ выйдут на Гагаринское поле с портретами космонавтов
17:07 | 10 апреля
В Саратовской области завершается отопительный сезон
16:09 | 10 апреля
В очередной "Семейный киночетверг" покажут "Время первых"
15:18 | 10 апреля
В Саратовском театре оперы и балета состоится второй концерт эстрадно-симфонического оркестра «BrightLight»
14:32 | 10 апреля
Саратовские школьники готовятся к очередному фестивалю "Киновертикаль"
13:44 | 10 апреля
В Саратовской области отметят День экологических знаний
12:51 | 10 апреля
В Самойловском районе 43-летняя женщина погибла от переохлаждения
12:00 | 10 апреля
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
11:02 | 10 апреля
«Крылья» приглашают к «Содружеству»
10:06 | 10 апреля
Молодые специалисты ПАО «Т Плюс» развивают свои филиалы
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратовской области завершается отопительный сезон

Новости / Новости ЖКХ


Индивидуальные предприниматели, коммерческие и промышленные организации Саратова, Энгельса и Балаково начинают досрочно завершать отопительный сезон 2018-2019 гг. По состоянию на 10 апреля решение о прекращении теплоснабжения приняли уже 70 клиентов энергокомпании.

"Все факты отключений зафиксированы представителями Саратовского филиала «Т Плюс».

Так, в Саратове отопление уже отключено в ряде объектов ОАО «РЖД», МУП «Банно-прачечное хозяйство», АО «Нефтемаш»-САПКОН, ЗАО «Волга», ООО «Завод-Волгопромвентиляция» и др. В Балакове прекращено теплоснабжение ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», ООО «Пассажирское предприятие», МАУ «Бизнес-инкубатор БМР», ПАО «Балаковорезинотехника» и т.д.

Досрочное завершение отопительного сезона в границах собственных объектов – это обычная практика в последнем месяце ОЗП, к которой обращаются многие клиенты с учетом своих температурных предпочтений и экономических ресурсов. Ключевым фактором является наличие технической возможности.

Саратовский филиал «Т Плюс» напоминает, что в соответствии с действующим законодательством официально отопительный сезон в жилом фонде и социальной сфере завершается по решению органов муниципальной власти. Такое решение может быть принято после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд будет превышать +8 °С. До настоящего времени этот порог не достигнут", - сообщает пресс-служба Саратовского филиала "Т Плюс".