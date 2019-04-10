В очередной "Семейный киночетверг" покажут "Время первых"
Завтра, 11 апреля, в кинозале «На Рижской» состоится специальный показ отечественной киноленты «Время первых» (6+), посвященный предстоящему Дню космонавтики.
Фильм повествует о первом выходе человека в открытый космос. Главного героя фильма – советского космонавта Алексея Леонова сыграл уроженец Саратовской области, знаменитый актер театра и кино Евгений Миронов. Он же выступил одним из продюсеров ленты.
Начало киносеанса – в 15.30.
Стоимость билета – 70 руб./чел.