В Саратовском театре оперы и балета состоится второй концерт эстрадно-симфонического оркестра «BrightLight»

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В ноябре прошлого года при полном аншлаге состоялся первый концерт коллектива на сцене оперного театра. В программе нового инструментального шоу «В настроении весны» заявлены всем известные хиты Sting, Michael Jackson, Natalia Oreiro, Frank Sinatra, Stevie Wonder, Jennifer Lopez и многие другие.Bright Light - модный, молодой, стильный, популярный оркестр. Коллектив основан в 2012 году лауреатом международных и всероссийских конкурсов, мультиинструменталистом Сергеем Ноздриным. Оркестр успешно выступает на различных площадках с программами классической музыки, кавер - трибьютами самых популярных мировых исполнителей Pop и Rock музыки, саундтреками к мировым фильмам. Композиции коллектива заряжают позитивом и хорошим настроением." Программа "В настроении весны" — продолжение концерта 30 ноября, но теперь мы решили добавить немного джаза. Будем удивлять исполнением наших необычных аранжировок всем известной музыки! Особенность нашего коллектива в том, что мы совмещаем в композициях сразу несколько стилей. Если мы играем рок, то это не чистый рок - в нем обязательно будет присутствовать джазовый стиль, симфоническая музыка, комбинация нескольких песен в одной. Джаз у нас современен — с добавлением клубной стилистики. Классику мы обыгрываем в эстрадных обработках. Помимо этого играем музыку кино в оригиналах и аранжировках" – рассказывает Сергей Ноздрин.