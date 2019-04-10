Саратовские школьники готовятся к очередному фестивалю "Киновертикаль"

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Ребята выбрали номинацию «Общество и я». К выбору тем для сюжета будущего фильма они подходят со всей ответственностью, хотя самому «молодому» автору всего 10 лет. В своих размышлениях они обращаются к Человеку, его внутренним переживаниям, эмоциям, проблемам, разбираются в непростых вопросах человеческих взаимоотношений. Чтобы этот процесс оказался максимально эффективным, юные киноавторы снимают фильмы не о себе или о своих сверстниках, а, наоборот, о своих «противоположностях». Так, девочки пытаются понять мальчиков, а мальчики – девочек, или, к примеру, дети главными героями своих киноработ делают взрослых.Напомним, в прошлом году воспитанники ДШИ им.В.В.Ковалева получили специальный диплом фестиваля «Киновертикаль» «За яркий творческий подход к разработке темы любви к родному краю», представив на конкурс видеоэкскурсию по Саратову.Оргкомитет «Киновертикали 2019» с нетерпением ждет результатов столь кропотливой творческой работы в виде конкурсных фильмов и напоминает: заявки и киноработы для участия в фестивале принимаются на электронную почту videosarkvc@yandex.ru до 1 августа 2019 года.С Положением о конкурсе можно ознакомиться в специальном разделе «Киновертикаль» на сайте www.sarkvc.ru.Дополнительную информацию об условиях участия в «Киновертикали-2019» можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.