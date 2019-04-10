10 апреля 2019 СРЕДА
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В Саратовской области отметят День экологических знаний
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В Саратовской области отметят День экологических знаний

Новости
В Саратовской области отметят День экологических знаний


15 апреля Городской центр им. П.А.Столыпина проведет акцию, в ходе которой состоится высадка нескольких десятков саженцев деревьев.

Организаторы предлагают саратовцам самостоятельно выбрать места для озеленения. Открытый опрос размещен в группе Городского центра им. П.А.Столыпина Вконтакте. Оставить свой комментарий с пожеланиями может любой желающий. В конце недели организаторы подведут итоги и выберут подходящее место для проведения акции.

День экологических знаний ведет свою историю с 1992 года, когда на конференции ООН в Рио-де-Жанейро было подчеркнуто огромное значение экологического образования населения всех стран. В России этот праздник отмечается с 1996 года. Его цель – популяризация экологических знаний и формирование экологической культуры населения.