В Саратовской области отметят День экологических знаний
15 апреля Городской центр им. П.А.Столыпина проведет акцию, в ходе которой состоится высадка нескольких десятков саженцев деревьев.
Организаторы предлагают саратовцам самостоятельно выбрать места для озеленения. Открытый опрос размещен в группе Городского центра им. П.А.Столыпина Вконтакте. Оставить свой комментарий с пожеланиями может любой желающий. В конце недели организаторы подведут итоги и выберут подходящее место для проведения акции.
День экологических знаний ведет свою историю с 1992 года, когда на конференции ООН в Рио-де-Жанейро было подчеркнуто огромное значение экологического образования населения всех стран. В России этот праздник отмечается с 1996 года. Его цель – популяризация экологических знаний и формирование экологической культуры населения.