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В Самойловском районе 43-летняя женщина погибла от переохлаждения

Новости / ЧП
В Самойловском районе 43-летняя женщина погибла от переохлаждения


Проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 8 апреля в утреннее время жители села Святославка Самойловского района обнаружили на открытом участке местности на пересечении двух улиц тело 43-летней местной жительницы. О произошедшем они сообщили в территориальный отдел полиции.

Следователями СК был проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.

- В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что 7 апреля женщина вместе со своим сожителем распивали спиртное в гостях у односельчан, - сообщает пресс-служба следственного управления региона. - В вечернее время они собрались уходить домой. По пути следования женщина стала отставать от своего гражданского мужа. Последний не проявил бдительности, не стал дожидаться сожительницы и ушел домой, где лег спать, не придав значения тому, что последняя так и не пришла домой. Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти 43-летней женщины стало переохлаждение.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана юридическая оценка бездействию сожителя погибшей по факту оставления им женщины в опасности.