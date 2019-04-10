«Крылья» приглашают к «Содружеству»

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Помните песенку Врунгеля «Как вы яхту назовете, так она и поплывет»? Название первого в регионе детского следж-хоккейного клуба – «Крылья» – ярко иллюстрирует правоту мультяшного капитана. Хотя справедливости ради стоит отметить, «полетность» вела основателей команды уже с момента зарождения идеи о развитии этого вида спорта на саратовском льду. Зачастую люди, встретив человека, физически непохожего на них, изо всех сил стараются не встретиться с ним взглядом... Пойти по пути «наименьшего душевного сопротивления». Тренеру Сергею Родионову изначально дано знание, что люди с ограниченными возможностями здоровья на самом деле обладают неограниченными качествами: силой духа, силой воли, стремлением побеждать. Немногим более года назад Сергей Валерьевич стал объединять вокруг себя ребят и что немаловажно родителей, которые искренне обрадовались открывающимся перед ними возможностям. И не ошибемся, если ответим за всех мам, пап и игроков, кто сегодня находится на саратовской следж-хоккейной орбите: спорт поглотил их полностью. Полгода упорных тренировок, победа на Первом фестивале Детской следж-хоккейной лиги, большие планы ДСХК «Крылья» — хорошее тому подтверждение.Занятия следж-хоккеем, впрочем как и любым другим видом спорта, если ты увлечен им полностью и отдаешь максимум сил, процесс непрерывный. Во всем поддерживают юных спортсменов мудрые взрослые.В марте Детская следж-хоккейная лига на базе города Пересвет Московской области организовала учебно-тренировочные сборы для новичков. Саратов на интенсиве по следж-хоккею представили защитники Глеб Казаков и Сергей Широких, капитан «Крыльев», нападающий Артур Галстян и ассистент-консультант команды Игорь Широких.По словам наставника, досуг дети также провели с пользой. Они посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Познакомились с новыми друзьями, прошли обряд посвящения в следж-хоккеисты, участвовали в конкурсах и викторинах и даже организовали турнир по настольному хоккею «Поехали!», посвященный Дню Космонавтики.Для Артура Галстяна посещение Пересвета стало первой самостоятельной поездкой.Капитан саратовского клуба стал участником проекта «Детская сборная», который в подмосковном городе прошел параллельно с интенсивом для новобранцев. Федерация хоккея России одобрила инициативу ДХЛ по созданию детской следж-хоккейной сборной. В Центре спортивной подготовки Пересвета и началось ее формирование. Капитан «Крыльев» занял в ней достойное место. Ребят ждали интенсивные тренировки, системная подготовка под руководством профессиональной команды наставников.Точно и мудро определила назначение родителей в спортивной жизни ребенка мама Глеба Казакова — Светлана:Хэппи-енд спортивной весны, начавшейся для ДСХК «Крылья» серьезными событиями, произойдет уже на саратовской земле. Со 2 по 5 мая на одной из центральных ледовых площадок областного центра пройдет Турнир по следж-хоккею среди детских команд «Содружество».Турнир «СОДРУЖЕСТВО» готовится при поддержке Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.Всячески содействует успешному проведению соревнований глава МО «Город Саратов» Михаил Исаев.Саратов ждет настоящий праздник спорта! Приходите!Автор Елена Маркелова