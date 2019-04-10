«Крылья» приглашают к «Содружеству»
Со 2 по 5 мая в ЛДС «Кристалл» состоится Межрегиональный турнир по следж-хоккею среди детских команд.
Помните песенку Врунгеля «Как вы яхту назовете, так она и поплывет»? Название первого в регионе детского следж-хоккейного клуба – «Крылья» – ярко иллюстрирует правоту мультяшного капитана. Хотя справедливости ради стоит отметить, «полетность» вела основателей команды уже с момента зарождения идеи о развитии этого вида спорта на саратовском льду. Зачастую люди, встретив человека, физически непохожего на них, изо всех сил стараются не встретиться с ним взглядом... Пойти по пути «наименьшего душевного сопротивления». Тренеру Сергею Родионову изначально дано знание, что люди с ограниченными возможностями здоровья на самом деле обладают неограниченными качествами: силой духа, силой воли, стремлением побеждать. Немногим более года назад Сергей Валерьевич стал объединять вокруг себя ребят и что немаловажно родителей, которые искренне обрадовались открывающимся перед ними возможностям. И не ошибемся, если ответим за всех мам, пап и игроков, кто сегодня находится на саратовской следж-хоккейной орбите: спорт поглотил их полностью. Полгода упорных тренировок, победа на Первом фестивале Детской следж-хоккейной лиги, большие планы ДСХК «Крылья» — хорошее тому подтверждение.
Занятия следж-хоккеем, впрочем как и любым другим видом спорта, если ты увлечен им полностью и отдаешь максимум сил, процесс непрерывный. Во всем поддерживают юных спортсменов мудрые взрослые.
В марте Детская следж-хоккейная лига на базе города Пересвет Московской области организовала учебно-тренировочные сборы для новичков. Саратов на интенсиве по следж-хоккею представили защитники Глеб Казаков и Сергей Широких, капитан «Крыльев», нападающий Артур Галстян и ассистент-консультант команды Игорь Широких.
– Мы хорошо поработали: ребята подтянули спортивную форму и получили новые навыки, работали на льду с прославленными чемпионами, – сообщил «Известиям. Саратов и регионы» итоги поездки Игорь Борисович. – Наставники повысили компетенции в Школе тренеров. В числе своих коллег мне было важно изучить специфику детского следж-хоккея и особенности физиологии детей с ОВЗ, научиться планировать тренировочно-соревновательную деятельность, с дальнейшим применением на практике.
По словам наставника, досуг дети также провели с пользой. Они посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Познакомились с новыми друзьями, прошли обряд посвящения в следж-хоккеисты, участвовали в конкурсах и викторинах и даже организовали турнир по настольному хоккею «Поехали!», посвященный Дню Космонавтики.
Для Артура Галстяна посещение Пересвета стало первой самостоятельной поездкой.
Капитан саратовского клуба стал участником проекта «Детская сборная», который в подмосковном городе прошел параллельно с интенсивом для новобранцев. Федерация хоккея России одобрила инициативу ДХЛ по созданию детской следж-хоккейной сборной. В Центре спортивной подготовки Пересвета и началось ее формирование. Капитан «Крыльев» занял в ней достойное место. Ребят ждали интенсивные тренировки, системная подготовка под руководством профессиональной команды наставников.
- Артур, почему место зашитника-то тебе отвели? - задаю закономерный вопрос нашему форварду, который по своему обыкновению молнией движется к воротам противника, не оставляя вратарю ни единого шанса.
- На самом деле не имеет значение, нападающий ты или защитник, - отвечает Артур Галстян. – В любой роли буду выкладываться, насколько могу. Следж-хоккей мне много дает. Получаю огромное удовольствие во время игры. В Пеерсвете получил технические уроки по правильному движению в санях; дополнительные уроки и теперь знаю, как должен действовать в качестве защитника. Поездка оказалась для меня важной, потому что в Пересвете я встретился со своими друзьями. И сам город своей красотой оказался незабываемым местом.
Точно и мудро определила назначение родителей в спортивной жизни ребенка мама Глеба Казакова — Светлана:
- Если ребенок осознанно выбрал свой путь, для мам и пап важно отбросить все наносное, лишнее, и с таким же интересом и энергией, как их юный спортсмен, двигаться к цели. На интенсиве в Пересвете стало еще более очевидно, что нужно все свободное время посвящать тренировкам своих детей, не боясь нагрузок. В этом плане необходимо доверять профессионалам. Тренировки ими были рассчитаны на то, что ребенок может выдержать. Большого уважения заслуживает организация сборов в целом. Наши дети сразу включились в процесс тренировок, потому что им был обеспечен душевный комфорт: встречами с друзьями, общим активным отдыхом после занятий спортом, плаванием в прекрасном бассейне. Но в первую очередь ребята получили серьезную спортивную подготовку.
Хэппи-енд спортивной весны, начавшейся для ДСХК «Крылья» серьезными событиями, произойдет уже на саратовской земле. Со 2 по 5 мая на одной из центральных ледовых площадок областного центра пройдет Турнир по следж-хоккею среди детских команд «Содружество».
- Наши спортсмены успели познакомиться и подружиться с ребятами из разных городов, - рассказывает главный тренер команды Сергей Родионов. – Поэтому, пригласив друзей в гости, Турнир назвали «СОДРУЖЕСТВО». На ледовой арене сойдутся команды: «Атал» из города Чебоксары, «Аврора» из Санкт-Петербурга, «Ястребы» из Оренбурга и наши «Крылья». «СОДРУЖЕСТВО» – победитель конкурса проектов развития детско-юношеского следж-хоккея, организованного Детской следж-хоккейной Лигой при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Турнир «СОДРУЖЕСТВО» готовится при поддержке Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.
Всячески содействует успешному проведению соревнований глава МО «Город Саратов» Михаил Исаев.
Саратов ждет настоящий праздник спорта! Приходите!
Автор Елена Маркелова