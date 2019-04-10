Молодые специалисты ПАО «Т Плюс» развивают свои филиалы

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Соревнования проходили в рамках Специальной лиги ПАО «Т Плюс» Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Проект входит в платформу «Россия — страна возможностей», созданную по инициативе Президента России Владимира Путина, а также включен в Общероссийский перечень молодежных мероприятий, направленных на популяризацию ТЭК, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2019 год.Организаторами мероприятия выступают ПАО «Т Плюс», фонд «Надежная смена», Молодежный форум лидеров горного дела и ООО «Астралогика» при поддержке Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» и Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина.Цель соревнований: выявление талантов и развитие молодых специалистов компании, привлечение молодежи к решению научно-производственных и экономических задач, стоящих перед компанией и отраслью в целом, а также передача молодым работникам опыта и знаний, накопленных менеджментом компании и ее ведущими работниками. Группа «Т Плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, лидер на рынке теплоснабжения страны. Компания объединяет 62 электростанции и обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России.Участниками соревнований Специальной лиги ПАО «Т Плюс» стали молодые специалисты филиалов ПАО «Т Плюс» в 9 регионах России, среди которых: Владимирская область, Ивановская область, Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Республика Марий Эл, Республика Чувашия, Республика Мордовия.Саратов и СГТУ второй год подряд становится местом проведения соревнований Специальной лиги ПАО «Т Плюс». «СГТУ – отличная площадка для проведения такого инженерного чемпионата, как «CASE-IN». Мы рады, что молодые инженеры из других регионов приехали к нам, чтобы принять участие в Специальной Лиге и представить свои инженерные решения. Думаю, что мы и дальше будем развивать практику решения кейсов молодыми инженерами нашей компании», − отмечал директор Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Александр Шудегов, приветствуя участников первых соревнований Специальной лиги в 2018 году.Молодые специалисты в составе 7 команд, представляющих филиалы компании, защищали перед экспертами решение кейса «Концепция цифровизации теплового узла ПАО «Т Плюс»». Кейс был разработан в рамках единой темы Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в новом сезоне − темы «Цифровая трансформация» и связан с актуальностью цифровизации для ТЭК России: энергетика включена в национальную программу «Цифровая экономика РФ».На решение кейса участникам было дано всего несколько дней. Разрабатывая свои решения, молодые энергетики изучали российский и зарубежный опыт цифровизации тепловых узлов, оценивали экономическую эффективность своих идей, составляли календарный план − график реализации мероприятий по цифровизации выбранного теплового узла. Свои идеи участники разрабатывали, опираясь на действующую в ПАО «Т Плюс» программу модернизации целевых активов в филиалах компании.