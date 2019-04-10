10 апреля 2019 СРЕДА
Новости
23:45 | 09 апреля
Советские актеры вышли на подиум в одежде молодых российских дизайнеров
20:38 | 09 апреля
Гендиректор F2FGroup выступил на конференции HR and Technology в СКОЛКОВО
18:00 | 09 апреля
Врачи госпиталя для ветеранов войн посетили Саратовский район
17:36 | 09 апреля
Татьяна Гаранина встретилась с художественным руководителем Московского губернского театра, народным артистом России Сергеем Безруковым
16:36 | 09 апреля
В Петровском районе сообщили о паводковой обстановке
15:48 | 09 апреля
В Саратовской области произведено свыше 30 тысяч тонн молока
15:00 | 09 апреля
Начинающие саратовские предприниматели приглашаются на экскурсию на мебельную фабрику
14:11 | 09 апреля
Для саратовских школьников организуют интермодальную поездку к месту приземления Гагарина
13:19 | 09 апреля
В Саратове задержаны семеро водителей "подшофе"
12:24 | 09 апреля
В Саратове выбрали Мисс и Мистера студенчество
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Гендиректор F2FGroup выступил на конференции HR and Technology в СКОЛКОВО

Новости
О возможностях и преимуществах облачной системы 151 EYE рассказал гендиректор F2FGroup Борис Фрол на конференции HR and Technology в СКОЛКОВО.

Гендиректор F2FGroup выступил на конференции HR and Technology в СКОЛКОВО

В инновационном центре в течение двух дней компании анонсировали разработки для автоматизации бизнес-процессов – решения для обучения и адаптации персонала, программы для повышения лояльности и другие.
Борис Фрол представил технологию 151 EYE, которая снижает время на поиск кандидата и расходы на подбор персонала. Всего за 5 минут система по голосу определяет наличие у соискателя 22 профессиональных качеств, а также выявляет пагубные привычки: склонность к пьянству, раскрытию коммерческой тайны, причастность к кражам. Система при совмещении с другими методами оценки компетенций и рисков увеличивает в несколько раз их надежность и объективность, одновременно исключая при ответах влияние фактора социальной желательности. Точность оценки – 96%.
После проведения собеседования работодатель получает полный отчет, не требующий отдельных разъяснений специалиста.

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