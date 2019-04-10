Гендиректор F2FGroup выступил на конференции HR and Technology в СКОЛКОВО

просмотров: 101

В инновационном центре в течение двух дней компании анонсировали разработки для автоматизации бизнес-процессов – решения для обучения и адаптации персонала, программы для повышения лояльности и другие.Борис Фрол представил технологию 151 EYE, которая снижает время на поиск кандидата и расходы на подбор персонала. Всего за 5 минут система по голосу определяет наличие у соискателя 22 профессиональных качеств, а также выявляет пагубные привычки: склонность к пьянству, раскрытию коммерческой тайны, причастность к кражам. Система при совмещении с другими методами оценки компетенций и рисков увеличивает в несколько раз их надежность и объективность, одновременно исключая при ответах влияние фактора социальной желательности. Точность оценки – 96%.После проведения собеседования работодатель получает полный отчет, не требующий отдельных разъяснений специалиста.