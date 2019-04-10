Врачи госпиталя для ветеранов войн посетили Саратовский район
В Саратовском районе состоялась акция «Активному долголетию в Саратовской области быть» для ветеранов войн и пожилых людей в возрасте старше 60 лет.
Мероприятие прошло на базе Саратовской районной больницы в поселке Соколовый по инициативе главного врача госпиталя для ветеранов войн, депутата Саратовской областной думы Евгения Ковалева при поддержке министерств здравоохранения, социального развития и администрации Саратовского района.
Осмотр провели врачи узкой специальности: невролог, гериатр, офтальмолог, отоларинголог, дерматолог, хирург и эндокринолог. На прием к врачам госпиталя для ветеранов войн пришли не только местные жители, но и также жители близлежащих населенных пунктов и Татищевского района.