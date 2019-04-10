Татьяна Гаранина встретилась с художественным руководителем Московского губернского театра, народным артистом России Сергеем Безруковым
8 апреля на сцене саратовского академического театра драмы имени Слонова выступил народный артист России Сергей Безруков. Он представил свой моноспектакль «И жизнь, и театр, и кино».
"Перед спектаклем состоялась рабочая встреча министра культуры Татьяны Гараниной с художественным руководителем Московского губернского театра, народным артистом России Сергеем Безруковым. Разговор был посвящен развитию детских театров, постановкам, связанным с классическими произведениями русской литературы.
Сергей Безруков высоко оценил работу саратовского ТЮЗа. В ноябре 2018 года спектакль ТЮЗа для самых маленьких «Приключения Кольки и Петьки в Бразилии» по Д. Хармсу с успехом был показан на I Международном большом детском фестивале, организованном по инициативе актера.
В июне 2019 года еще один спектакль Саратовского ТЮЗа Киселёва «Дядя Ваня» станет участником фестиваля Московского губернского театра «Фабрика Станиславского». «Дядя Ваня» был поставлен при поддержке федерального проекта «Культура малой родины».
В ходе беседы состоялось обсуждение совместных планов в рамках федерального проекта «Театры детям» и третьего фестиваля «Театральное Прихоперье» - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.