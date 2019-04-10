В Петровском районе сообщили о паводковой обстановке

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Мониторинг ситуации ведётся еженедельно, анализируются все погодно-климатические показатели. Сотрудники администрации продолжают обходить дома, попадающие в зону подтопления, беседуют с владельцами, проводят инструктаж и раздают памятки.В конце марта в Петровске прошла традиционная тренировка, в которой были задействованы силы и средства всех служб жизнеобеспечения района, привлекаемые в период половодья, специалисты отработали и проанализировали свои действия в экстремальных условиях.Панин также отметил, что текущая обстановка пока особого беспокойства не вызывает: в черте Петровска река Медведица на 95 процентов освободилась ото льда, подъём воды незначительный, притом, что обычно именно в это время происходит резкий и кратковременный подъем уровня воды в реке.