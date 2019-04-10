В Саратовской области произведено свыше 30 тысяч тонн молока
Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области на 08.04.2019 года в сельхозпредприятиях произведено 30,6 тыс. тонн молока, что составляет 102,7% к уровню 2018 года.
Валовой надой молока за сутки составил 336 тонн (102,1% к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки составил 16,7 кг (+1,1 кг к 2018 году).
В производстве молока лидируют Марксовский (15431 тонна), Татищевский (1802 тонны), Базарно-Карабулакский (1777 тонн), Калининский (1731 тонна) и Новобурасский (1302 тонны) муниципальные районы.