Начинающие саратовские предприниматели приглашаются на экскурсию на мебельную фабрику
Региональный бизнес-инкубатор приглашает начинающих предпринимателей и тех, кто только планирует начать свое дело принять участие в проекте «Точка притяжения».
11 апреля в рамках проекта будет организована экскурсия на мебельную фабрику "Мария".
Во время экскурсии участники проекта посетят административный офис, производственные площади и выставочный зал. Экскурсия даст уникальную возможность взглянуть на процесс работы крупной фабрики изнутри, узнать про передовые технологии не только в производстве мебели, но и в управлении бизнесом.