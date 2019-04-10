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Для саратовских школьников организуют интермодальную поездку к месту приземления Гагарина

Новости
Для саратовских школьников организуют интермодальную поездку к месту приземления Гагарина


Путешествие совершат более 200 учащихся саратовской общеобразовательной школы №9.

"Организаторами мероприятия выступают Приволжская железная дорога и Саратовская пригородная пассажирская компания. Маршрут будет выстроен следующим образом: электропоезд проследует от станции Саратов-1 до остановочной платформы Приволжский в Энгельсе, где участники поездки пересядут на автобусы, которые доставят их на место экскурсии.

Группа учащихся численностью около 200 человек отправится с саратовского вокзала в 8:40. В рамках железнодорожной поездки активистами молодежного управления ПривЖД будет представлена образовательно-развлекательная программа, которая развернется на трех тематических площадках. Так, в одном из вагонов волонтеры Совета молодежи ПривЖД проведут урок безопасности "Железная дорога – детям не игрушка", во втором вагоне ребята смогут узнать много интересного из истории Приволжской магистрали и железнодорожного транспорта в целом и сыграют в "Что? Где? Когда?". В третьем вагоне пройдут мастер-классы по робототехнике.

Разговор на исторические и технические темы будет продолжен непосредственно на Гагаринском поле в Энгельсском муниципальном районе в ходе экскурсии по мемориальному комплексу. Назад школьники вернутся по той же интермодальной схеме: автобусами до остановочной платформы Приволжский, а далее электропоездом до ст. Саратов-1. Поездка завершится в 15:25 на Саратовском железнодорожном вокзале", - сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.