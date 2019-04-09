В Саратове остановлен взлет самолета из-за задымления в кабине пилотов
По данному факту проводится доследственная проверка.
По информации пресс-службы Южного следственного управления на транспорте, сегодня в 8 часов 20 минут в аэропорту Саратова в салоне кабины пилотов самолета ЯК-42Д, осуществляющим рейс № 9725 сообщением «Саратов – Сургут», при выруливании на взлетно-посадочную полосу во время взлета произошло задымление. Командиром воздушного судна принято решение о прекращении полета.
Сообщается, что на борту воздушного судна находилось 99 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.
Самолет принадлежит авиакомпании «Ют-Эйр». Причина задымления салона кабины пилотов в настоящее время устанавливается специалистами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.