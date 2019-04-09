В Саратове выбрали Мисс и Мистера студенчество
За это звание боролись 20 девушек и юношей.
8 апреля на базе ТЮЗа состоялся конкурс красоты, грации и таланта «Мисс и мистер студенчество Саратовской области». На суд жюри конкурсанты представили творческий номер и видеовизитку.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, титул "Мистер студенчество" получил студент ССЭИ РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Леваков, звание "Мисс студенчество" завоевала Анастасия Малюгина (СГТУ).
Заместитель министра молодежной политики и спорта Ангелина Беловицкая вручила победителям сертификат, который предоставляет возможность представить региона на всероссийском конкурсе «Мисс и мистер студенчество России – 2019».