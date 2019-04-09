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В Саратове выбрали Мисс и Мистера студенчество

Новости
В Саратове выбрали Мисс и Мистера студенчество


За это звание боролись 20 девушек и юношей.

8 апреля на базе ТЮЗа состоялся конкурс красоты, грации и таланта «Мисс и мистер студенчество Саратовской области». На суд жюри конкурсанты представили творческий номер и видеовизитку.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, титул "Мистер студенчество" получил студент ССЭИ РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Леваков, звание "Мисс студенчество" завоевала Анастасия Малюгина (СГТУ).

Заместитель министра молодежной политики и спорта Ангелина Беловицкая вручила победителям сертификат, который предоставляет возможность представить региона на всероссийском конкурсе «Мисс и мистер студенчество России – 2019».