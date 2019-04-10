10 апреля 2019 СРЕДА
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В Саратове задержаны семеро водителей "подшофе"

Новости
В Саратове задержаны семеро водителей "подшофе"

В вечернее и ночное время 5 и 6 апреля городская Госавтоинспекция провела очередные профилактические рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель».

Как сообщили в ведомстве, за время проведения рейдов было выявлено семь нарушений по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), 2 нарушения по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Двое нетрезвых водителя на момент задержания оказались лишены права управления транспортными средствами.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих.