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Саратовские самбисты завоевали 15 медалей на первенстве ПФО

Новости / Спорт
Саратовские самбисты завоевали 15 медалей на первенстве ПФО


Турнир проходил с 5 по 8 апреля в городе Кстово Нижегородской области.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в соревнования принимали участие спортсмены в возрасте 13-14 лет. Всего за медали первенства боролись 332 спортсмена из 13 регионов Поволжского федерального округа.

Саратовские спортсмены показали один из лучших результатов, завоевав 15 медалей. В частности, победу одержали Данил Шпак (весовая категория 35 кг), Александр Какоткин (38 кг), Данил Черкасов (59 кг), Вадим Пахомов (71 кг).

В министерстве подчеркнули, что данные соревнования являлись отборочными на первенство России, которое пройдет в Новороссийске.