Саратовские самбисты завоевали 15 медалей на первенстве ПФО
Турнир проходил с 5 по 8 апреля в городе Кстово Нижегородской области.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, в соревнования принимали участие спортсмены в возрасте 13-14 лет. Всего за медали первенства боролись 332 спортсмена из 13 регионов Поволжского федерального округа.
Саратовские спортсмены показали один из лучших результатов, завоевав 15 медалей. В частности, победу одержали Данил Шпак (весовая категория 35 кг), Александр Какоткин (38 кг), Данил Черкасов (59 кг), Вадим Пахомов (71 кг).
В министерстве подчеркнули, что данные соревнования являлись отборочными на первенство России, которое пройдет в Новороссийске.