Инспектор ДПС осужден за взятку

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 27 июня 2017 года в утреннее время полицейский нес службу на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград вблизи одного из населенных пунктов Воскресенского района. Он остановил транспортное средство под управлением жителя Алтайского края, следовавшего с семьей к месту отдыха в Краснодарский край. Затем Семенов неправомерно потребовал от водителя передать денежные средства в сумме 30 тысяч рублей за не привлечение его к административной ответственности за нарушениеправил дорожного движения, которого в действительности тот не совершал.После разговора с инспектором, опасаясь постановки автомобиля на штрафную стоянку, мужчина был вынужден согласиться на выдвинутые требования. Он снял в ближайшем банкомате необходимую сумму и передал деньги Семенову. Впоследствии водитель обратился в правоохранительные органы, где рассказал о произошедшем.Несмотря на то, что Семенов так и не признался в мздоимстве, суд счет собранные следственным органом доказательства для признания его виновным в совершении коррупционного преступления. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей. Кроме того, он лишен специального звания капитана полиции с запретом занимать должности и выполнять функции представителя власти сроком на 3 года.Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, решение об увольнении сотрудника ОВД будет принято после вступления приговора суда в законную силу.Фото https://ugra-news.ru